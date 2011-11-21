Митрополит Дометиан: Лень — главная угроза церкви

Фома

Как на церковное возрождение в современной России смотрят православные из других стран? Как соотносят происходящее у нас со своим опытом? «Фома» попросил рассказать о своем взгляде на современную Русскую Церковь митрополита Видинского Дометиана, главу делегации Болгарской Православной Церкви, прибывшей на праздник в честь 65-летия Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Более сорока лет назад я учился в Московской духовной академии, и хорошо помню то время. Я был свидетелем, как в Троице-Сергиеву Лавру еще в те годы, несмотря на запреты, приезжали люди со всей страны. Помню, как из Сибири прибывали паломники с мешками на спине — они ночевали по садикам и на скамеечках, потому что не было возможности где-то остановиться. Денно и нощно слушали акафисты, пели наизусть тексты, что меня буквально ошеломляло...

И вот теперь я вижу сегодняшнюю Москву. Буквально вчера я стал свидетелем потрясающего религиозного энтузиазма, когда люди с утра, еще с темноты стояли на ногах, часами ждали возможности войти и поклониться святыне, Поясу Божьей Матери. Со вчерашнего дня и сегодня такая огромная очередь: и молодые, и дети, и старушки, даже несчастные люди — калеки, которых привозят на колясках, это невероятно! Думаю, это зрелище очень много говорит о России, и в первую очередь подтверждает, что на самом деле, несмотря на гонения, в вашем народе никогда не терялась связь с Церковью, а значит и связь с Богом.

Впрочем, если взять в расчет десятилетия насилия со стороны государственного атеизма, нынешнее возрождение — это все-таки чудо. Сегодня у вас есть то, чем многие другие страны похвастаться уже не могут. Есть молодые священники, есть верующая светская молодежь, есть верующая интеллигенция...

Посмотрите, что происходит в некоторых странах, где гонений не было. Да, там духовенству было принято кланяться при встрече, Церковь уважали. Но, видимо, как раз потому, что не за что было бороться, верующие стали ленивым и безразличными, утратили чуткость. А результат — утрата доверия к Церкви, утрата уважения к духовенству, охлаждение к вере...

Дай Бог, чтобы после гонений, после такого чудесного возрождения, которое мы наблюдаем сегодня, Россию не поразила подобная духовная лень. Слава Богу, что сегодня в вашей стране жива память о новомучениках, которые показали свой пример служения вере. Такой пример со стороны духовенства, естественно, вдохновляет народ, а это очень важно.

Конечно, в юбилей нужно особо сказать о Святейшем Кирилле, которого я бы назвал весьма значимой фигурой не только для России, не только для Европы, но для всего мира. Помню какую роль играли его публичные выступления еще в годы «холодной войны», когда нас, духовенство из стран восточного блока, воспринимали чуть ли не как агентов влияния. Нашим словам не было веры. Но нынешний Патриарх Московский, тогда во многом развеивал своими словами это представление. Он показывал, что мы не служим политике, не служим князьям мира сего, что святая Православная Церковь трудится на пользу всего человечества.

В Болгарии у нас есть возможность смотреть российское телевидение и я знаю, что многие у нас с восхищением каждую субботу смотрят «Слово Пастыря», которое ведет Патриарх Кирилл.

Важно, что он старается не просто рассуждать на религиозные темы, а с позиции Священного Писания трактовать примеры и вопросы из настоящей жизни, то есть обсуждать те проблемы, которые привлекают внимание многих людей, в том числе не верующих и сомневающихся.

Еще одна заслуга Патриарха Кирилла — те изменения, которые происходят сегодня в Русской Православной Церкви: речь о том, что большие епархии разукрупняют, епископов становится все больше. Скажу как архиерей с опытом — думаю, что такие реформы нужны, ведь где меньше территории, там архиерею легче встречаться с обычными людьми, а, значит, легче проповедовать и легче решать духовные проблемы паствы. А ведь это — самое главное.

