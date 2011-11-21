Патриарху Кириллу присвоено звание почетного доктора МГУ

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, президент Российского Союза ректоров академик В.А. САДОВНИЧИЙ направил Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу поздравление по случаю 65-летия со дня рождения, в котором известил Предстоятеля Русской Православной Церкви о решении Ученого совета МГУ присвоить Его Святейшеству звание «Почетный доктор Московского университета».

«За то время, что Вы возглавляете Русскую Православную Церковь, она существенно укрепила свою благотворную роль в обществе, а Вы стали одной из самых ярких фигур в нашей современной жизни», — отметил ректор МГУ, высоко оценив усилия Святейшего Патриарха, направленные на то, чтобы образование занимало достойное место в жизни общества.

По словам В.А.САДОВНИЧЕГО, предстоятель Русской Церкви «в своей великой и многотрудной деятельности неустанно привлекает внимание к важнейшим вопросам духовного воспитания, помогая отделить истинные ценности от ложных»

«Рад сообщить Вам, Ваше Святейшество, что за Ваши заслуги в деле воспитания молодежи и плодотворное сотрудничество с Московским университетом Ученый совет МГУ принял решение о присвоении Вам звания "Почетный доктор Московского университета". Обращаюсь к Вам, Ваше Святейшество, с просьбой принять этот высший знак отличия Московского университета», — говорится в поздравлении.

Патриархия.ru

