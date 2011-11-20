Слово Патриарха Кирилла на торжественном приеме в Храме Христа Спасителя по случаю 65-летия

20 ноября 2011 года в Трапезных палатах кафедрального соборного Храма Христа Спасителя состоялся прием по случаю празднования 65-летия со дня рождения Предстоятеля Русской Церкви. Со словами благодарности к участникам торжеств обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ваше Святейшество и Блаженство! Ваши Блаженства! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братия и сестры!

Хотел бы сердечно поблагодарить всех за молитву, за добрые слова, которые были сказаны в мой адрес.

Сегодня на этот день выпало замечательное апостольское чтение — небольшой отрывок из второй главы послания к Ефесянам, который помогает мне ответить на все то, что было сказано в мой адрес: «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10). Эти слова исчерпывают все. Мы предназначены совершить те добрые дела, которые Бог от нас ждет. Это сильное слово «предназначил» не оставляет никакой альтернативы: всякая альтернатива есть грех, есть уклонение от воли Божией, от Его замысла о каждом из нас. И поэтому то, что совершает Патриарх, то, что совершает каждый архиерей Божий, каждый священнослужитель, есть ответ на предназначение Божие, которое имеет отношение к каждому человеку.

И еще сегодня прозвучали замечательные слова, которые помогают нам понять тайну спасения. Даже если мы сделаем все то, что мы можем и должны сделать, это не совершит спасения и не введет нас в Царствие Божие, потому что, по слову апостола, слышанному сегодня, «благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8-9).

Поэтому, воспринимая все то, что надлежит делать мне как Патриарху, я в меру своих сил старюсь ответить на Божий призыв, сознавая, что без благодати Божией невозможно ни совершить добрых дел, ни тем более обрести спасение. А в основе спасения наша вера — та самая вера, примеры которой были даны нам в сегодняшнем Евангелии (Лк. 8:41-56). Это вера кровоточивой женщины, которая прикоснулась к одежде Спасителя, уверенная в том, что это прикосновение принесет исцеление. Это несчастный Иаир, потерявший свою 12-летнюю дочь, который твердо верил, что достаточно сказать слово Господу — и воскреснет умершая дочь его. И в первом, и во втором случае мы видим, как в ответ на веру людей Бог совершает чудеса.

А разве эти бесконечные очереди, которые поразили сознание современных россиян, — очереди верующего народа к Поясу Пречистой Богоматери — не являются выражением великой веры народа, в ответ на которую Бог дает нам чудо? Чудо сохранения веры и жизни, чудо преодоления страшных и хитросплетенных действий диавола, которое помогает нам устремляться сквозь тучи к звездам, преодолевая все препятствия, возникающие на нашем пути.

Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, Ваше Святейшество и Блаженство, за Ваши добрые слова и за подарок. А также Вас, Блаженнейший Владыка Савва, и Вас, Блаженнейший Владыка Христофор; досточтимых представителей Поместных Православных Церквей, Церкви Украинской, Святой Горы Афон, всех тех, кто сегодня произнес добрые слова в мой адрес.

Особенно согрела мою душу соборная Литургия со множеством представителей епископата Русской Церкви, с вами, мои дорогие владыки, каждый из которых несет на своем месте служение в ответственейшее время. От вас во многом зависит, насколько крепка будет вера в нашем народе, насколько сильна будет его молитва, насколько сильно будет упование на то, что благодатью Божией мы все обретем спасение. Я хотел бы поблагодарить вас всех, а также наших замечательных представителей духовенства, мирян, которые присутствуют здесь, за соучастие в моем скромном — не могу даже сказать «юбилее», потому что по-библейски это не юбилей, — праздновании круглой даты. В последнее время установилась традиция, что по крайней мере после пятидесяти лет каждая следующая дата, кратная пяти, празднуется более или менее видимым образом. И я благодарю за то, что вы приехали в этот день в Первопрестольный град Москву, чтобы мы все вместе могли помолиться при огромном стечении народа Божиего и за этой трапезой еще раз почувствовать наше братство, наше единство, силу и радость нашего общения.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси