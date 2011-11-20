Приветствие Митрополита Владимира - Патриарху Кириллу по случаю 65-летия
ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ,
СВЯТЕЙШЕМУ КИРИЛЛУ,
ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ
Ваше Святейшество!
От имени многомиллионной украинской паствы примите искренние слова поздравления с 65-летием со Дня Вашего рождения!
В этот памятный и дорогой для всех нас день Мы с особой радостью возносим благодарственные молитвы Богу и просим Его укрепить Вас в Патриаршем служении и даровать Вашей Святыне здравие и долгоденствие.
Вы всегда были достойным примером для архипастырей, пастырей и мирян в своем искреннем и ревностном послушании Святой Матери Церкви.
Ваши многочисленные дарования и ежедневный труд стали залогом искренней любви к Вам верующего народа.
Желаем Вашему Святейшеству здоровья, всесильной помощи Божией в Первосвятительских трудах и благословенного многолетия!
Сыновне
†ВЛАДИМИР
Митрополит Киевский
и всея Украины