Патриарх отметит 65-летие литургией в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в свой 65-летний юбилей в воскресенье совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя, сообщает патриаршая пресс-служба.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье потомственного священника.

"Богослужение в день своего 65-летия святейший Владыка совершит в сослужении сонма архипастырей Русской православной церкви", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе с предстоятелем РПЦ в этот день в храме Христа Спасителя будут также служить главы Грузинской, Польской, Чешской, а также представители Румынской и Болгарской православных Церквей, прибывшие в Москву по случаю юбилея патриарха Кирилла. С праздничными торжествами совпадает и пребывание в Москве великой православной святыни - Пояса Богородицы, который привезли в столицу в субботу вечером.

В воскресенье после литургии начнется торжественный прием по случаю 65-летия патриарха для архиереев, духовенства и прибывших на юбилей делегаций Поместных православных Церквей.

В понедельник, 21 ноября предстоятель РПЦ освятит Патриаршие палаты московского Кремля и вместе с представителями Поместных православных Церквей посетит Успенский собор.

Вечером того же дня состоится церемония поздравления патриарха Кирилла в Тронном зале храма Христа Спасителя, на которую приглашены светские лица, сообщает патриаршая пресс-служба.

Фотовыставка, посвященная патриарху

К юбилею патриарха приурочено также проведение фотовыставки "Диалог: Церковь, общество, государство", организованной Русской православной церковью и РИА Новости. Выставка проходит в Галерее классической фотографии. Работа экспозиции продлится до 27 ноября. Вход на выставку для всех желающих бесплатный.

"Выставка тематически разделена на четыре части, соответствующие направлениям служения Святейшего патриарха Кирилла. Это диалог с Богом и молитва о пастве - богослужение, диалог с обществом в самых различных сферах, общение с инославными, иноверными, общение внутри Церкви и диалог с властями для блага Церкви", - поясняет название и суть экспозиции замглавы патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков.

По его словам, в сознании многих людей сложился именно такой образ патриарха Кирилла - "человека, готового вести живую беседу на самые актуальные темы, не избегающего острых углов и сложных вопросов, но с сердечным горением желающего донести до слушателя слово о Христе".

Всего представлено 150 снимков. Большую часть экспозиции составляют фотографии последних лет. Есть и уникальные архивные снимки.

Отбор фотоматериалов для выставки проходил на основе архивов пресс-службы первосвятителя и фотобанка РИА Новости. Использованы также фото из личных архивов патриарха Кирилла, приснопамятного патриарха Алексия, иерархов Русской церкви, архивов Санкт-Петербургских духовных школ, Издательского совета Московского патриархата, крупнейшего церковного художественно-производственного предприятия "Софрино".

Из биографии патриарха

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье потомственного священника.

В старших классах совмещал учебу в средней школе с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции Северо-Западного геологического управления.

В 1969 году был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым).

Затем в 1970 году с отличием закончил Ленинградскую духовную академию (ЛДА).

Получив степень кандидата богословия, остался при академии преподавателем догматического богословия, помощником инспектора ЛДА, а также был назначен личным секретарем митрополита Никодима.

В 1971 году иеромонах Кирилл возведен в сан архимандрита и назначен представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве. В 1974 году он стал ректором Ленинградской духовной академии и семинарии (самым молодым за всю историю существования этих духовных школ), а в 1975 году - председателем епархиального совета Ленинградской митрополии.

В 1976 году в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры рукоположен во епископа Выборгского, викария Ленинградской епархии. На следующий год возведен в сан архиепископа. В 1984 году назначен архиепископом Смоленским и Вяземским, несколько лет спустя титул изменен на "Смоленский и Калининградский".

В 1989 году архиепископ Кирилл назначен председателем Отдела внешних церковных сношений и постоянным членом Синода по должности.

В сан митрополита возведен в 1991 году.

На экстренном заседании Священного Синода Русской православной церкви 6 декабря 2008 года в связи с кончиной 5 декабря патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго митрополит Кирилл избран местоблюстителем патриаршего престола.

Поместный Собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси.

РИА Новости