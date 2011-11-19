«Глас» готовит спецвыпуск ко дню рождения митрополита Владимира

Ко дню рождения предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита ВЛАДИМИРА украинский телеканал "Глас" готовит спецвыпуск программы "Мир Православия", которая выйдет в эфир 23 ноября в 20.25.

Как сообщили УНИАН на телеканале «Глас», программа посвящена деятельности предстоятеля УПЦ. Также выйдет расширенный сюжет о совершение Божественной литургии в Трапезном храме Киево-Печерской Лавре, которая состоится 23 ноября в 09.00 по случаю дня рождения Блаженнейшего Митрополита ВЛАДИМИРА - по благословению Первенствующего члена Священного Синода УПЦ Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

Как сооблщал УНИАН, 23 ноября, в день рождения Блаженнейшего Митрополита ВЛАДИМИРА в Киево-Печерской Лавры будет совершена Божественная литургия, на которой архиереи, священнослужители и верующие будут молиться за здоровье и скорое выздоровления своего Предстоятеля.

Украинская Православная Церковь призывает всех желающих объединиться в молитве.

