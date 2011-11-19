УПЦ приглашает на литургию в день рождения свого Предстоятеля
12:50, 19 ноября 2011Православие
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23 ноября в 9.00
По традиции, 23 ноября, в день рождения Блаженнейшего митрополита Владимира, в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры будет совершена Божественная литургия.
Как сообщает официальный сайт УПЦ, в этот раз во время богослужения архиереи, священнослужители и верующие будут молиться за здоровье и скорое выздоровления своего Предстоятеля.
Начало Литургии в 9.00.
Украинская Православная Церковь приглашает всех желающих объединиться в молитве.
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