УПЦ приглашает на литургию в день рождения свого Предстоятеля

12:50, 19 ноября 2011
Православие
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23 ноября в 9.00

По традиции, 23 ноября, в день рождения Блаженнейшего митрополита Владимира, в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры будет совершена Божественная литургия.
Как сообщает официальный сайт УПЦ, в этот раз во время богослужения архиереи, священнослужители и верующие будут молиться за здоровье и скорое выздоровления своего Предстоятеля.
Начало Литургии в 9.00.
Украинская Православная Церковь приглашает всех желающих объединиться в молитве.
 

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