Сегодня Пояс Пресвятой Богородицы прибудет в Москву

Сегодня Пояс Пресвятой Богородицы прибудет в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя, где будет находиться до 27 ноября.

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и сослужащее духовенство выйдут встречать святыню.

После того максимальное число прихожан войдут в храм, доступ в него будет прекращен и начнет формироваться очередь на улице. Для тех, кто находится в храме, доступ к Поясу откроется после полиелея. Затем святыня будет доступна для поклонения всем, кто не успел войти в собор и ожидает на улице (предположительно начиная с полуночи).

Освященные от Пояса Пресвятой Богородицы ленточки (маленькие пояски) афонские монахи будут раздавать у ковчега со святыней тем, кто уже к нему приложился.

В связи с огромным количеством желающих приложиться к Поясу Пресвятой Богородицы предполагается несколько изменить традицию подхода к святыне — подходящие будут не прикладываться к ковчегу с Поясом губами, а, проходя мимо, касаться его рукой, чтобы как можно больше людей смогли прикоснуться к святыне.

В храме Христа Спасителя напоминают, что уже два года здесь хранится частица Ризы Пресвятой Богородицы. Все, кто посещает храм, могут приехать в удобное время и беспрепятственно помолиться перед частицей Ризы и приложиться к такой же по значимости святыне, как и привезенная с Афона.

Патриархия.ru