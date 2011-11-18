Украинские кинематографисты сняли фильм о патриархе Кирилле

В воскресенье, 20 ноября, в 21.30 на «Первом национальном» телеканале состоится премьера документального фильма «Патриарх» - о жизненном пути патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как сообщили УНИАН в украинском телевизионном агентстве «Профи ТВ» (генеральный продюсер Анна Безлюдная) фильм снят к 65-летнему юбилею патриарха Кирилла, при поддержке Синодального информационного отдела РПЦ. Автор фильма - Александр ЛУКЬЯНЕНКО.

В день юбилея предстоятеля РПЦ - 20 ноября - украинские телезрители узнают о том, как знакомство с пастырем изменило жизнь многих людей. О патриархе расскажут космонавт Андрей Борисенко, диктор центрального телевидения СССР Игорь Кириллов и рок-музыкант Олег Карамазов.

«Таких людей я больше не знаю. Ведь говорить об очень сложных вещах, очень просто, доступно, убедительно дано не каждому. Правильно?» - констатирует диктор центрального телевидения, народный артист СССР Игорь Кириллов.

«Каждый человек для себя делает выбор - во что он верит ... Многие ученые, особенно в прежние времена, могли сочетать в своем понимании и глубокую веру и прекрасные научные исследования», - говорит космонавт Андрей Борисенко.

«У него есть дар - он не подстраивается под аудиторию или собеседников. А он такой, какой есть. И в этом его современность. Это, конечно же, дар. Дар для всей Руси, что у нее такой пастырь именно сегодня», - говорит Олег Карамазов, лидер рок-группы« Братья Карамазовы ».

О своих впечатлениях от встречи с патриархом рассказывают служители Церкви. Трогательными историями делятся и простые верующие - взрослые и дети.

«Он не может сидеть на месте, он должен посещать свою паству. Причем, паства РПЦ - она многонациональная, многоязычная, и патриарх не может оказывать предпочтение одним в ущерб другим. Он не может заниматься окормлением только русской паствы, и игнорировать Украину, или Молдову, или Беларусь», - объясняет председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ, епископ Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Вот от одной свечи зажигаешь весь храм. Так и от Святейшего, как свеча, которая горит, так глава нашей Церкви Православной, он зажигает все наши души», - говорит настоятель Банченского Свято-Вознесенского мужского монастыря архимандрит Лонгин (ЖАР).

Фильм раскрывает важные вопросы современности, гармонично сочетая их с духовными наставлениями Святейшего.

В фильме звучат фрагменты из проповедей патриарха, в которых он рассказывает о причинах Чернобыльской катастрофы; о гражданском противостоянии, которое привело к миллионам невинных жертв; о Бутовском полигоне, ставшем братской могилой для тысяч репрессированных верующих и священников. Патриарх Кирилл говорит о важности сохранения целостности Православной Церкви и о неприятии расколов, о служении Богу и служение людям.

