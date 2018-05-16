Премьера фильма «Патриарх». «Нужно не ждать чудо, а нужно видеть Бога!»

К 65-летнему юбилею патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в воскресенье, 20 ноября, в 21.30 на «Первом национальном» телеканале состоится премьера фильма "Патриарх".

Документальный рассказ о жизненном пути патриарха Кирилла подготовлен украинским телевизионным агентством «Профи ТВ» (генеральный продюсер Анна Безлюдная), при поддержке Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви.Автор фильма Александр Лукьяненко.

В день юбилея предстоятеля Русской Православной Церкви украинские телезрители узнают о том, как знакомство с пастырем изменило жизнь многих людей. О патриархе расскажут космонавт Андрей Борисенко, диктор центрального телевидения СССР Игорь Кириллов и рок-музыкант Олег Карамазов.

О своих впечатлениях от встречи с патриархом в фильме рассказывают служители Церкви. Трогательными историями делятся и простые верующие – взрослые и дети.

Фильм раскрывает важные вопросы современности, гармонично сочетая их с духовными наставлениями Святейшего.

В фильме звучат фрагменты из проповедей патриарха, в которых он рассказывает о причинах Чернобыльской катастрофы; о гражданском противостоянии, которое привело к миллионам невинных жертв; о Бутовском полигоне, ставшим братской могилой для тысяч репрессированных верующих и священников. Патриарх Кирилл говорит о важности сохранения целостности Православной Церкви и о неприятии расколов, о служении Богу и служении людям.

«В 60-Е ГОДЫ ПРИЙТИ В ДУХОВНУЮ ШКОЛУ ОЗНАЧАЛО, ВСЕ РАВНО, ЧТО РОДИНУ ПРЕДАТЬ»

Санкт-Петербург – город, где родился и начал свое служение будущий предстоятель. В 60-е годы Владимир Гундяев учился в Ленинградской духовной семинарии. Это был очень сложный выбор для молодого человека - в стране разворачивалась мощная антирелигиозная кампания.

Отец и мать патриарха Кирилла.

«Прийти в духовную школу означало, как сказал один партийный деятель, все равно, что родину предать. Люди боялись переступить порог этой школы…», - рассказывает патриарх Кирилл.

Вскоре 22-х-летний Владимир Гундяев принял монашеский постриг, его нарекли именем святого Кирилла - просветителя славян. Именно в Санкт-Петербурге впервые раскрылся его уникальный проповеднический дар.

Будущий предстоятель РПЦ.

«Еще будучи ректором Ленинградских духовных школ, в 70-е годы так называемого застоя, он проводил беседы с семинаристами, с мирянами, которые приходили его послушать. И вот вокруг был застой, а там не было никакого застоя», - рассказывает председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ, епископ Волоколамский митрополит Иларион (Алфеев).

«А вокруг был мир. Враждебный, подозрительный, пытавшийся ловить каждое слово, запоминать и наказывать, если это слово не соответствовало тому пониманию добра, что разделял тогда безбожный, секулярный мир», - вспоминает о тех днях Святейший.

«ДЛЯ СОВРЕМЕННИКОВ, ВОСПИТАННЫХ В УСЛОВИЯХ АТЕИЗМА, ВЕРА - КАК НЕПРИСТУПНАЯ КРЕПОСТЬ»

В начале 90-х в сознании людей, проживающих на территории бывших стран Советского Союза, произошли грандиозные перемены. После жизни в атеистическом государстве многие стали возвращаться к Богу.

«Для наших современников, воспитанных в условиях атеизма, вера - вообще - как неприступная крепость. Многие штурмуют ее с горячим желанием овладеть этой крепостью, воспринять этот дар и не получается»,– комментирует патриарх Кирилл в передаче «Слово пастыря».

Диктор центрального телевидения, народный артист СССР Игорь Кириллов - один из тех людей, которые с детства были искренне верующими, но в силу своей профессии и своего положения не могли об этом говорить. И лишь немногие знали: главный диктор страны, в которой атеизм был частью государственной идеологии, молился перед каждым выходом в эфир.

«Обыкновенная молитва: «Огради мя, Господи, силою честнаго и животворящего твоего Креста, и сохрани мя от всякого зла. Отрицаюся от сатаны, гордыни, ради служения тебе, сочетаюся тебе, Христе Боже. Во имя Отца, и Сына, Святаго Духа. Аминь». Вот и все. Всего лишь несколько секунд, но за это время, пока идет шапка и должны принести еще не пришедший по телетайпу текст, сразу все хорошо, все спокойно, все в порядке», - вспоминает Игорь Кириллов.

Артист рассказывает, что старше патриарха Кирилла на 14 лет, но для него Святейший - «один из тех великих учителей, которых встречал в своей жизни».

«Вот он для меня является, как Вам сказать, маяком… Такого человека я больше не знаю. Ведь говорить об очень сложных вещах, очень просто, доступно, убедительно дано не каждому. Верно?», - констатирует Игорь Кириллов.

1 октября 2011 года. Всеночное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Черновцов.

«ГОСПОДЬ И ЦЕРКОВЬ ВОЗЛАГАЮТ НА МЕНЯ ТЯЖКИЙ КРЕСТ»

27 января 2009 года в храме Христа Спасителя состоялось историческое для Русской Православной Церкви событие - Поместный Собор. Представители духовенства, монашествующие, миряне со всего мира собрались, чтобы избрать своего патриарха.

Главу Русской Православной Церкви впервые выбирали, действительно, всем миром.

В том же году, 1 февраля, состоялась первая в истории Церкви интронизация патриарха в храме Христа Спасителя - возрожденной святыне Православия.

Патриарх Кирилл стал первым предстоятелем, избранным после восстановления единства Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви Заграницей.

«Господь и Церковь возлагают на меня тяжкий крест, несение которого требует от меня полной самоотдачи и полного посвящения себя тому служению, к которому ныне был я призван», - сказал в своей первой патриаршей речи Святейший.

Патриарха Кирилла возвели на престол два Владимира — Киевский и Санкт-Петербургский.

РПЦ – РПЦЗ: РАЗДЕЛЕНИЕ ДЛИЛОСЬ ПОЧТИ 90 ЛЕТ

Молитва о здравии патриарха звучит во всех русских православных храмах мира.

Звучит она и в пригороде Нью-Йорка, в небольшой церкви Преподобного Серафима Саровского. Настоятель этой церкви - протоиерей Серафим Ган - со Святейшим патриархом знаком лично. Впервые они встретились, когда принимали участие в переговорах по поводу подписания исторического документа - Акта о каноническом общении Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви Заграницей.

«Это была точка в главной русской трагедии XX века. Разделенными тогда, в 20-х, оказались не только семьи, друзья, великая империя. Разделенной оказалась даже Церковь. И на протяжении десятилетий, кажется, лишь немногие искренне верили, что этот раскол удастся преодолеть» - рассказывает настоятель храма Святого Серафима в Си-клиф, Нью-Йорк Серафим Ган.

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр и патриарх Московский и всея Руси Алексий II 4/17 мая 2007 года подписали Акт о каноническом общении православных Церквей.

Переговоры длились более полутора десятилетий, с целью восстановить единство Матери-Церкви.

«То разделение, которое существовало в русской диаспоре, длилось почти 90 лет. Ведь после революции 17 года значительная часть русского епископата и мирян оказалась рассеянной за рубежом. Разделение наступило не сразу. Каким-то толчком послужила декларация митрополита Сергия 1927 года о лояльности к советской власти. И вот эту декларацию часть эмигрантского духовенства не смогла адекватно воспринять, в этом видели какое-то уклонение от церковной правды, и начался раскол. И вот митрополит Кирилл был одной из ключевых фигур в переговорном процессе между зарубежной Церковью и Московским Патриархатом», - рассказывает митрополит Иларион (Алфеев).

15 ноября 2011 года. Визит предстоятеля РПЦ в Антиохийский Патриархат. Посещение Успенского Баламандского монастыря в Ливане.

«КАК МНОГО ЛЮДЕЙ НЕ МОГУТ ПОВЕРИТЬ В БОГА!»

Патриарх Кирилл еще до избрания на Престол, всегда был активным проповедником. Сегодня его пастырская проповедь звучит в разных уголках мира. За 33 месяца, с февраля 2009 по ноябрь 2011 года патриарх побывал в 10 странах. Это 65 пастырских поездок и миллионы людей, пришедших на патриаршие богослужения.

«Он не может сидеть на месте, он должен посещать свою паству. Причем, паства Русской Православной Церкви - она многонациональная, многоязычная, и патриарх не может делать предпочтение одним в ущерб другим. Он не может заниматься окормлением только российской паствы, и игнорировать Украину, или Молдавию, или Белоруссию», - объясняет митрополит Иларион.

«Я был на тех встречах, где Святейший встречался с молодежью невоцерковленной, я смотрел и присутствовал при том, как он общается с людьми достаточно неформальными, людьми, для которых свобода прежде всего… У него есть дар - он не подстраивается под аудиторию или собеседников. А он такой, какой есть. И в этом его современность. Это, конечно же, дар. Дар для всей Руси, что у нее такой пастырь именно сегодня», - говорит Олег Карамазов, лидер рок-группы «Братья Карамазовы».

Литургия в Киево-Печерской Лавре в День Крещения Руси.

На рок-концерте в Киеве, посвященном Дню крещения Руси, в 2008 году 28 июня собрались около трехсот тысяч человек - население небольшого областного центра. Святейший - тогда еще митрополит, обратился со сцены к молодежи. Для многих молодых людей это была первая христианская проповедь, которую они слышали в своей жизни.

«Когда пастырь выходит вот на такую аудиторию, я думаю, что он продолжает дело апостолов, которые тоже ведь не в греческих аудиториях сидели и размышляли с философами, есть ли Бог невидимый в нас. Прошло некоторое время ко мне подходили люди и говорили, что именно после того концерта они начали ходить в церковь, некоторые крестились», - вспоминает Олег Карамазов.

«Как много людей не могут поверить в Бога!.. Все то, что поражает сегодня наш ум, связано с деятельностью человека, и люди перестают видеть Бога в окружающем их мире, потому что современная безбожная цивилизация закрывает перед человеком эту возможность - закрывает мнимой человеческой силой и мнимым человеческим господством», - говорит в одной из своих проповедей патриарх Кирилл.

1 октября 2011 года. Встреча Патриарха Кирилла в Свято-Духовом кафедральном соборе Черновцов.

«НИКОГДА МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕНЕБРЕГАТЬ НРАВСТВЕННЫМ ЗАКОНОМ БОГА, ИНАЧЕ БУДЕМ СМЕРТЕЛЬНО УЯЗВЛЕНЫ»

В 60-х, в самом начале освоения космоса, невозможно было представить обращение космонавта к Богу. Сегодня космонавты установили в бытовом отсеке Международной космической станции одну из главных реликвий Русской Православной Церкви - Смоленскую Икону Божьей Матери.

Патриарх Кирилл в ночь на вторник, 26 апреля 2011 года, совершил в Киеве заупокойную службу по жертвам трагедии на Чернобыльской АЭС.

«Каждый человек для себя делает выбор - во что он верит, верит ли он на самом деле или только делает вид… Действительно, многие ученые, особенно в прошлое время, могли совмещать в своем понимании и глубокую веру и прекрасные научные исследования», - говорит космонавт Андрей Борисенко.

26 апреля 2011 года, в 25-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, в Украину приехал патриарх, чтобы отслужить молебен по погибшим от последствий атомной катастрофы. Авария на четвертом энергоблоке многому научила человечество. Физики-ядерщики до сих пор раскрывают тайны той катастрофы. Но это был еще и величайший духовный урок для человечества: никакие рукотворные новые технологии не способны заменить главное в человеческой жизни - Бога.

«Такая катастрофа, как Чернобыльская, свидетельствует о том, что человек, обретая огромную силу - через свой разум, через проникновение в науку, через развитие технологий, - должен одновременно возрастать в великой нравственной ответственности за окружающих его людей, за мир Божий, за богозданную природу» , - сказал патриарх Кирилл в своем пастырском слове в Чернобыле.

«Какие уроки мы как народ должны вынести из всего того, что произошло? Никогда и ни при каких условиях мы не должны отрекаться от Бога. Никогда и ни при каких условиях мы не должны пренебрегать Его нравственным законом, потому что иначе мы будем смертельно уязвлены, как смертельно уязвленным оказалось то наше безбожное общество», - констатирует Святейший.

«МОЖЕМ ЛИ МЫ СДЕЛАТЬ ДОБРО БЕЗ ЖЕРТВЫ? БЕЗ ОТВЕРЖЕНИЯ СЕБЯ?»

В селе Банчены Черновицкой области есть Свято-Вознесенский монастырь. Недавно возведенный на его территории Свято-Троицкий собор – пример единства в многообразии. Здесь одновременно звучит украинская, русская, румынская речь. Но непривычно это лишь в первые мгновения. Потому что потом - и сердце и разум начинают понимать - любовь к Богу и любовь к ближнему - это то, что объединяет православных христиан во всех уголках мира.

Здесь, в Банченском Свято-Вознесенском монастыре Святейшего Патриарха ждали с особенным трепетом и надеждой. Никто из предстоятелей Русской Православной Церкви прежде не приезжал на Буковину.

2 октября 2011 года здесь был большой праздник - патриарх приехал, чтобы освятить новый храм. Самый большой православный храм на Буковине.

Свято-Троицкий собор Вознесенского Банченского монастыря

В этот день патриарх говорил о любви. О той, подлинной, жертвенной любви к ближнему, не требующей ничего взамен. О любви, которая созидает новое, и не дает разрушиться хрупким человеческим жизням. О любви, ради которой любящий идет на жертву.

«Не называется добром приумножение личного богатства. Не называется добром обретение власти. Не называется добром обеспечение себя комфортом - добром называется только то, что мы делаем другим. А можем ли мы сделать добро без жертвы? Без пускай маленького, но отвержения себя? Ведь добро мы всегда делаем за счет себя - и в этом смысле отвергаемся себя, хоть на микроскопическую частицу, и в какой-то момент наступаем на горло своей песне и говорим: «Я отдам, я пожертвую, я сделаю - я разделю с человеком его бремя или свою любовь», - сказал в своем пастырском слове после литургии в Свято-Троицком соборе в селе Банчены патриарх Кирилл.

2 октября 2011 года. Чин освящения Свято-Троицкого собора Вознесенского Банченского монастыря.

«И, казалось бы, что проще — совершай добро! Ведь и Господь в мир пришел и учил нас, как совершать добро. Но почему же Он не сказал: «Совершайте добро и будете следовать за Мной»? Почему Он сказал нам: «Отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной», - отметил патриарх Кирилл.

«КАК СВЕЧКА, КОТОРАЯ ГОРИТ, КАК ГЛАВА НАШЕЙ ЦЕРКВИ ПРАВОСЛАВНОЙ, ОН ЗАЖИГАЛ ВСЕ НАШИ ДУШИ»

Во время своего последнего визита в Украину Святейший посетил детский приют при Свято-Вознесенском монастыре в селе Молница Черновицкой области.

Это, пожалуй, одно из самых необычных мест в мире. И самая большая семья. Отец более двух с половиной сотен детей - архимандрит Лонгин (Жар), настоятель Банченского Свято-Вознесенского мужского монастыря.

«Вот от одной свечки зажигаешь весь храм. Так и от Святейшего, как свечка, которая горит, как глава нашей Церкви Православной, он вчера зажигал все наши души".

«Я думаю, что без воли Божией ничего не было бы. И только один Дар Божий может даровать это людям. И Господь призывает, так, как призвал своих учеников, так и каждого священника призывает к своей милости, любови. Без Бога мы – ничего», - говорит отец Лонгин.

2 октября 2011 года. Посещение детского приюта Вознесенского Банченского монастыря в селе Молница.

«Вот от одной свечки зажигаешь весь храм. Так и от Святейшего, как свечка, которая горит, как глава нашей Церкви Православной, он вчера зажигал все наши души. Мы вчера уже чувствовали, что уже не одиноки, что мы не сироты в нашей православной вере», - говорит настоятель Банченского Свято-Вознесенского мужского монастыря архимандрит Лонгин (Жар).

Подготовила Анна Горпинченко, УНИАН.

Материалы предоставлены телевизионным агентством «Профи ТВ».

Фото: УНИАН, Патриархия.ру, Православие и мир.