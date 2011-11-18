В храме Архистратига Михаила в Туле замироточили две иконы
09:00, 18 ноября 2011Православие
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Образ Христа и Тихвинской Божией Матери
В храме Архистратига Божия Михаила на территории Тульского государственного университета замироточили сразу две иконы, сообщили в управлении по связям с общественностью вуза. Чудесное явление коснулось икон Христа и Тихвинской Божией Матери. Прихожане отмечают, что это особый, добрый знак.
В настоящее время в храме Архистратига Божия Михаила продолжаются работы по внутреннему благоустройству: идет сооружение резного алтаря, установлены колокола, повешена золоченая люстра. Почти ежедневно в храме совершаются богослужения. 21 ноября в храме престольный праздник - Михайлов день.
Благовест
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