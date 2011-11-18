В Киево-Печерской Лавре отслужат панихиду по погибшим в ДТП

20 ноября в 11.00, после Божественной литургии в Трапезном храме Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, будет соверешена панихида по погибшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Эта поминальная служба посвящается Всемирному дню памяти жертв ДТП в рамках Всеукраинской недели безопасности дорожного движения, который проводится Всеукраинской общественной организацией «Ассоциация безопасности дорожного движения» в поддержку инициативы ООН, согласно которой в каждое третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП.

Церковь также призывает в этот день к поминальной молитве за погибших на дорогах.

Сегодня ситуация на автодорогах во многих странах остается очень сложной. Ежегодно в мире в результате ДТП погибает более 1,2 миллиона человек, получают травмы - по разным оценкам, от 20 до 50 миллионов человек. Согласно официальной статистике ГАИ, в прошлом году на дорогах Украины погибло 4 709 граждан, 38 917 получили травмы. За 9 месяцев 2011 г. в результате ДТП погибло 3 055, травмировано 26 310 человек. По данным ВОЗ, Украина занимает пятое место в Европе по уровню смертности от травм, полученных в результате ДТП, на 100 тыс. населения.

Церковь, как любящая мать, не может быть в стороне такого трагического положения дел и потому не оставляет без заупокойной молитвы своих детей, погибших при ДТП, а нас живых, призывает к ответственности и осторожности за рулем.

Имена погибших при ДТП православных христиан для поминальной молитвы 20 ноября можно присылать на электронный адрес stvolodymyrchurch@ukr.net.

Официальный сайт УПЦ

