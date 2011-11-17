В Крыму УПЦ собирает книги для заключенных

По благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря Симферопольская и Крымская епархия УПЦ с 1 сентября по 1 октября объявила акцию «ПОДАРИ КНИГУ ЗАКЛЮЧЁННОМУ», в ходе которой было собрано около двух тысяч книг. Владыка Лазарь благословил продлить акцию до 15 декабря.

Как сообщает «Православие в Украине», собранные книги планируется передать в места заключения 19 декабря, в праздник Святителя Николая Чудотворца.

В отделе культуры Симферопольской и Крымской епархии (г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 9/11) принимаются книги в дар для мест заключения — православная, справочная, познавательная, классическая и другая литература.