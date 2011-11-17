Патриарх Кирилл: Секуляризм ведет человечество к глубокому кризису

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе визита в Антиохийский Патриархат назвал принципы секулярного общества, исключающие понятие о грехе, ведущими к кризису и деградации общества. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ МП.

«Что теперь происходит в мире сегодня? Повторяется то, что было в Советском Союзе, только без всякого марксизма-ленинизма. Современное секулярное общество провозглашает относительность морали, ссылаясь на свободу и права человека: нет абсолютного критерия различения добра и зла, каждый человек сам в себе носит этот критерий», – сказал патриарх Кирилл в своей речи перед преподавателями и учащимися Баламандского университета (Ливан).

«И это считается достижением эпохи, в которой мы живем. Той самой эпохи, которая у философов получила именование постмодерн. Выбирай любую модель поведения, есть только одно условие: твоя свобода не должна ограничивать свободу другого человека», – добавил он.

Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что с секулярной точки зрения совершенно безразлично, во что человек верит, каковы его идеалы, грешат ли люди, или борются с грехом, развиваются ли они нравственно или деградируют, а единственными ограничениями являются законность и соблюдение прав других людей.

«А как же добро и зло? А как же грех? Нет греха — есть плюрализм взглядов, есть свобода личности. И понятие греха уходит из современного секулярного общества. Что тогда означает нравственное совершенство личности? Не ясно. К чему приводит такое понимание свободы, оторванное от объективного критерия различения добра и зла? Оно приводит к глубокому кризису человеческой личности», – сказал патриарх.

«Традиционные религии сохраняют критерий различения добра и зла. И в этом смысле и у христианских Церквей, и у исламского сообщества есть сегодня общая задача сказать современному человеку, что без способности отличать добро от зла человеческая личность деградирует, а вместе с ней — общество, и без нее мы не выйдем из перманентного кризиса» – заключил патриарх Кирилл.