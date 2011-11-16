Украинское цивилизационное пространство: зарождение и развитие

11 – 12 ноября по благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета состоялась международная научно-практическая конференция «Зарождение и развитие украинского цивилизационного пространства: проблемы национального государства, духовной и культурной самобытности украинского народа», посвященная 1500-летию возникновения украинской государственности и 20-летию возрождения государственной независимости Украины.

Соорганизаторами конференции выступили Ужгородская украинская богословская академия имени святых Кирилла и Мефодия Украинской Православной Церкви, Кошицко-Михаловская епархия Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Ландгадская Митрополия Элладской Православной Церкви (Греция), Карпатский университет, Институт инновационных технологий и содержания образования Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, Закарпатская областная государственная администрация, Союз ректоров высших учебных заведений Украины, Ассоциация учебных заведений Украины частной формы собственности, Закарпатский центр Научного общества имени Тараса Шевченко.

Участие в конференции приняли ученые из Украины, Российской Федерации, Греции, Словакии, Венгрии, Польши, Грузии и США, которые представляли Украинскую Православную Церковь, Русскую Православную Церковь, Русскую Православную Церковь за рубежом, Православную Церковь Чешских земель и Словакии, Польскую Православную Церковь, Элладскую Православную Церковь (Греция), Грузинскую Православную Церковь; 31 высшее учебное заведение (духовные и светские), из них: 8 академий, 18 университетов, 3 духовные семинарии и 2 института.

В целом участие в научно-практической конференции приняли 105 участников (очно и заочно), из них 23 студента. С докладами на пленарном заседании выступили 8 докладчиков, а на секционных заседаниях – 69 докладчиков. По результатам работы научно-практической конференции принята резолюция.

Пленарное заседание, после молитвы и звуков государственного гимна Украины, началось с зачитывания приветствия организаторам и участникам конференции Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Украинской Православной Церкви (которое прочитал Преосвященнейший Иларий, епископ Макаровский, викарий Киевской Митрополии, председатель Синодального отдела по проблем биоэтики и этических вопросов УПЦ).

Со вступительным словом к участникам конференции обратился ректор Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета, Уполномоченный Украинской Православной Церкви по вопросам высшего образования и науки, доктор богословских наук, доктор юридических наук, профессор, архимандрит Виктор (Бедь). Затем участники пленарного заседания перешли к заслушиванию научных докладов.

На пленарном заседании были зачитаны доклады:

«Исторические истоки украинской государственности: взгляд сквозь тысячелетия» – архимандрит Виктор (Бедь Виктор Васильевич), доктор богословских наук, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного и канонического права, ректор Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород) ;

«Религиозно-эстетический фактор выбора Православия Русью как основы государства» – епископ Макаровский Иларий (Шишковский Эдуард Степанович), викарий Киевской Митрополии, председатель Синодального отдела по проблемам биоэтики и этических вопросов;

«Исторические и геополитические аспекты формирования украинской государственности в контексте цивилизационного измерения» – Артемова Майя Георгиевна, доктор философии в области образования, профессор кафедры философии и гуманитарных наук, первый проректор Карпатского университета (г. Ужгород), директор НИИ богословия, философии и аналитики Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Факторы и направления политической глобализации» – Алексеенко Ирина Викторовна, доктор политических наук, профессор, декан социально-гуманитарного факультета Бердянского государственного педагогического университета;

«Противоречия государства в Украине в 1991 – 2011 гг: методы их снятия» – Мартыненко Владимир Федорович, доктор наук по государственному управлению, профессор кафедры управления общественным развитием Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (г. Киев);

«Украинский путь через пустыню: к вопросу консолидации гражданского общества» – Сагач Галина Михайловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики воспитательной работы Херсонской академии непрерывного образования, академик АН ВШ Украины, Международной педагогической академии, Международной академии акмеологических наук;

«Эволюция украинского государства: историко-политологический анализ» – Токарь Мариан Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии Ужгородского национального университета, старший научный сотрудник НИИ политической регионалистики Ужгородского национального университета;

«Происхождение и развитие украинской государственности: исторический и политико-идеологический аспекты» – Гайданка Евгений Иванович, старший преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук, проректор по научной и методической работе Ужгородской Украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород).

После завершения пленарных выступлений, участники конференции продолжили работу в секционных заседаниях по направлениям:

СЕКЦИЯ 1. Духовно-религиозные основы развития Украинской православной цивилизации: Прошлое и современность (руководитель секции: архимандрит Арсений (Бочкарь Андрей Александрович), доктор богословия, доцент, УУБА – КаУ). Во время работы секции было заслушано научные доклады:

«Святой Апостол Андрей Первозванный как основатель Православной Церкви в Украине» – архимандрит Арсений (Бочкарь Андрей Александрович), доктор богословия, доцент, заведующий кафедрой истории Церкви и государства, проректор по богословской научно-исследовательской работе Ужгородской Украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Нравственное богословие и биоэтика» – архимандрит Василий (Садварий Василий Васильевич), доктор богословия, профессор, заведующий кафедрой практического богословия, церковного искусства и пения, проректор по международным церковно-богословским отношениям Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Православное ученые о границах Церкви» – архимандрит Иоанн (Маграмм), докторант Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия, настоятель храма и скита Воскресения Христова РПЦЗ (США, г. Миннеаполис);

«Историософский аспект религиозно-философской мысли Украины середины XIX в. (на примере Иннокентия Херсонского)» – Баханов Андрей Константинович, кандидат философских наук, старший преподаватель Бердянского государственного педагогического университета;

«Понятие о причастности Богу в пневматологической антропологии святого Григория Паламы и Фомы Аквинского» – Булык Иван Петрович, кандидат богословия, преподаватель Санкт-Петербургского Православного института религиоведения и церковных искусств;

«Моногенез человеческого рода. Преадамизм и полигенизм» – Довжанин Иван, студент IV курса богословско-философского факультета Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Развитие догматической науки на территории Украины с XVII по XXI в." – Иеромонах Кирилл (Богдан Игорь Владимирович), магистр богословия, старший преподаватель кафедры библиистики и теоретического богословия, помощник ректора по духовно-патриотическому воспитанию и инспекторской службе Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Роль Православной Церкви в организации опеки над детьми-сиротами в Украине в XIX – начале ХХ в." – Кравченко Елена Валентиновна, кандидат исторических наук, доцент, Украинская государственная академия железнодорожного транспорта (г. Харьков);

«Религия как феномен формирования национального самосознания» – Лебедько Игорь, студент VI курса богословско-философского факультета Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Исторический опыт Христианства на территории современной Украины в I тысячелетии от Рождества Христова» – Орловский Виктор, студент III курса богословско-философского факультета Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Истоки украинской духовной музыкальной культуры: напевы Киево-Печерской Лавры» – протодиакон Федор Копинец, доктор искусствоведения, доцент кафедры практического богословия, церковного искусства и пения Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Особенности осуществления православного богослужения на Закарпатье» – протоиерей Евгений Шелевий, магистр богословия, старший преподаватель кафедры практического богословия, церковного искусства и пения Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Влияние Ужгородской унии на общественно-политическое развитие и церковно-религиозную жизнь на закарпатских землях» – протоиерей Игорь Ковальчук, магистр богословия, старший преподаватель кафедры истории Церкви и государства, руководитель пресс-службы Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Жизнь и пастырская деятельность Святителя и Чудотворца Иоанна (Максимовича) Шанхайского и Сан-Францисского» – протоиерей Иоанн Волощук, докторант УУБА, клирик храма святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского РПЦЗ (США, г. Сан-Франциско);

«Десятинная церковь как первый храм Украинской православной цивилизации» – протоиерей Петр Грига, доктор богословия, доцент кафедры практического богословия, церковного искусства и пения Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Духовное влияние Украинской Православной Церкви на развитие и установление украинской государственности в современных условиях» – протоиерей Сергий Микуланинець, доктор богословия, старший преподаватель кафедры истории Церкви и государства Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Развитие Православной церкви в Украине в контексте византийской политики XIV в.» – Ткачева Юлия Александровна, студентка Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина;

«Культурно-художественная жизнь "Серебряной земли" на протяжении второй половины ХХ – начала ХХI в." – Товтин Надежда Ивановна, магистр педагогического образования, доцент кафедры практического богословия, церковного искусства и пения Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород) ;

«Православная педагогика и ее влияние на духовно-нравственное становление личности» – Урста Сергей Васильевич, доктор богословия, доцент, заведующий кафедрой библиистики и теоретического богословия, проректор по учебной и воспитательной работе (инспектор) Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Возникновение христианства на Закарпатье и его дальнейшее развитие» – Шутко Федор Алексеевич, доктор богословия, доцент кафедры библиистики и теоретического богословия, проректор по административной работе – управляющий делами Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Некоторые аспекты богослужебных церковных традиций в Перемышльско-Новосанчевской епархии» – Яра Марианна, Перемышльско-Новосанчевская Епархия, аспирантка Христианской Теологической Академии (Польская Республика, г. Варшава);

СЕКЦИЯ 2. Проблемы отечественного государственного строительства и нации: исторический, политический и правовой аспекты (руководитель секции: Гайданка Евгений Иванович, магистр политологии, УУБА – КаУ). Во время работы секции было заслушано следующие научные доклады:

«Современный социально-политический маркетинг: национальные особенности» – Агарков Олег Анатольевич, кандидат социологических наук, доцент, заведующий кафедрой социальной работы Запорожского национального технического университета;

«Инфосферы как новый социальный концепт межкультурной коммуникации в условиях современного государства» – Аксенова Вера Игоревна, преподаватель кафедры иностранных языков Государственной летной академии Украины (г. Кировоград);

«Модели становления и развития среднего класса: цивилизационные аспекты» – Александрова Елена Станиславовна, доктор философских наук, профессор кафедры философии Запорожского национального университета;

«Проблема формы государственного правления Гетманата Скоропадского» – Божко Алексей Алексеевич, магистр истории, Криворожский государственный педагогический университет, Киевская духовная семинария;

«Становление национального государства как европейский выбор Украины» – Воронкова Валентина Григорьевна, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента организаций Запорожской государственной инженерной академии;

«Влияние СМИ на государство современного украинского общества» – Гармаш Наталья Сергеевна, кандидат политических наук, старший преподаватель Бердянского государственного педагогического университета;

«Средний класс в современном украинском обществе» – Горпинич Ольга Валерьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и социального управления Академии труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины (г. Киев);

«Межрегиональное сотрудничество как элемент евроинтеграции в мире, который глобализируются» – Желоб Игорь Валерьевич, аспирант, Бердянский государственный педагогический университет;

«Проблемы корпоративного управления в Украине. Пути решения проблемы и нововведения в отечественном законодательстве» – Лугоши Виталий Владимирович, преподаватель кафедры государственного и канонического права Карпатского университета (г. Ужгород);

«Социальная безопасность Украины: глобализационные вызовы современной эпохи» – Марутян Рена Рубеновна, кандидат исторических наук, доцент, докторант кафедры национальной безопасности Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (г. Киев);

«Главные факторы государственного единства Киевской Руси конца IX – первой трети XII в." – Мателешко Юрий Павлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и гуманитарных наук Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Особенности регулирования проблемы политического русинства на Закарпатье» – Мелеганич Анна Игоревна, аспирант кафедры политологии Ужгородского национального университета;

«Частная арендная промышленность Харькова в годы НЭПа» – Онацкий Максим Юрьевич, аспирант, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина;

«Проблемы соотношения правового режима земельных участков и другого недвижимого имущества при государственной регистрации прав на землю» – Пифко Александр Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Карпатского университета (г. Ужгород);

«Формирование механизмов обратных связей в системе государства» – Попов Сергей Николаевич, доктор философии (Ph.d.), кандидат технических наук, профессор Запорожского национального технического университета;

«Конституционные основы государственного строительства и местного самоуправления» – Попович Мирослава, студентка III курса юридического факультета Карпатского университета (г. Ужгород);

«Специфика демократического транзита Украины в период становления Государственное независимости» – Прохоров Александр Михайлович, студент Тульского государственного университета (Российская Федерация, г. Тула);

«Развитие правовой системы Украины в период становления независимости (1991 – 2011 гг)» – Рущак Иван Владимирович, старший преподаватель кафедры материального и процессуального права Карпатского университета (г. Ужгород);

«Правовые аспекты антикризисного государственного управления» – Сапа Наталья Викторовна, аспирантка кафедры менеджмента организаций Запорожской государственной инженерной академии;

«Формирование национальной идеи украинской творческой интеллигенцией» – Стряпко Антонина Дмитриевна, аспирантка кафедры политологии Ужгородского национального университета;

«Роль государства в обеспечении единства украинского общества: идеологический аспект» – Стряпко Иван Александрович, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры политологии Ужгородского национального университета;

«Взаимоотношения местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления» – Фринцко Юрий Васильевич, преподаватель кафедры теории и истории государства и права Карпатского университета;

«Политические аспекты внедрения механизмов социально-ориентированного государственного управления» – Фурсин Александр Александрович, ассистент кафедры менеджмента организаций Запорожской государственной инженерной академии;

«Идея национального государства в творчестве Николая Сциборского» – Халамендик Виктория Борисовна, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии и гуманитарных наук Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Трансформация отечественного конституционно-правового статуса института президентства» – Харченко Оксана Валерьевна, кандидат политических наук, доцент кафедры философии и социологии Бердянского государственного педагогического университета;

«Государственное строительство, местное самоуправление и право» – Черничко Стелла, студентка III курса юридического факультета Карпатского университета (г. Ужгород);

«Понятие государственного строительства и местного самоуправления в Украине» – Ярема Татьяна, студентка V курса юридического факультета Карпатского университета (г. Ужгород).

СЕКЦИЯ 3. Нравственно-философские и культурные основы формирования национального самосознания украинского народа (руководитель секции: Шимко Елена Владимировна, доктор философии, профессор, УУБА – КаУ). Во время работы секции было заслушано такие научные доклады:

«Национальная и европейская идентичность граждан Украины в цивилизационном контексте» – Воропаева Татьяна Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, старший научный сотрудник Центра украиноведения философского факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

«Влияние научно-педагогической деятельности Ивана Верхратского на формирование и развитие национального самосознания украинской Галиции во второй половине XIX – первой половине ХХ в." – Городецкая Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры методики преподавания учебных предметов и гуманитарного образования Тернопольского областного коммунального института последипломного педагогического образования;

«Иерархия ценностей в историософской концепции В. Липинского» – Козачинская Виктория Валерьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Межрегиональной академии управления персоналом (г. Киев), доцент кафедры философии Национального университета физического воспитания и спорта Украины (г. Киев);

«Моделирование государственной политики в отношении религиозных институтов» – Липич Иван Иванович, кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии и социологии Бердянского государственного педагогического университета,

Маринец Надежда Васильевна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и гуманитарных наук Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Эффективность жизнеутверждения личности: от жизненного потенциала к жизненному успеху» – Силадий Иван Михайлович, старший преподаватель кафедры менеджмента Карпатского института предпринимательства ОМУРЧ «Украина» (г. Хуст);

«Морально-философские и культурные основы формирования национального самосознания молодежи» – Мельник Виктория Владимировна, кандидат философских наук, доцент, Национальный педагогический университет имени М. П.Драгоманова (г. Киев);

«Мировоззренчески-религиозный портрет протоиерея Волыни Андрея Хойнацкого (конец ХIХ – начало ХХ века)» – Мороз Елена Васильевна, аспирант, Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;

«Роль Украинской Греко-Католической Церкви в формировании национального сознания украинского» – Применко Олеся Богдановна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Межрегиональной академии управления персоналом (г. Киев);

«Особенности преподавания украинского языка в гимназиях Закарпатья в первой половине ХХ в." – Сика Валерия Васильевна, преподаватель кафедры классических и современных литературных языков Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Становление ценностей этнокультуры в украинском цивилизационном контексте бытия» – Сколовская Елена Ивановна, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой социально-гуманитарных наук Государственной летной академии Украины (г. Кировоград), Сколовський Игорь Зиновьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии Кировоградского национального технического университета;

«Нациеобразующая проблематика "Истории Русов" в оценке ученых диаспоры» – Хававчак Олег Анатольевич, преподаватель кафедры украинской литературы Ужгородского национального университета;

«Концепция "кордоцентрического персонализма", роль украинского народа в контексте кризиса современной культуры Александра Кульчицкого» – Шикула Юрий Михайлович, старший преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Печатные грамматики украинского языка в подроссийской Украине XIX – начало ХХ в." – Яворская Инна Федоровна, преподаватель кафедры классических и современных литературных языков Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Воспроизведение библеизмов в переводе на украинский язык» – Якименко Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры классических и современных литературных языков Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Религиозная жизнь независимой Украины как условие духовного раскрепощения и национального возрождения» – Яртим (Лозинец) Наталья Васильевна, преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Особенности рецепции западноевропейского Возрождения на украинской почве» – Артамонов Александр Александрович, студент, Бердянский государственный педагогический университет.

СЕКЦИЯ 4. Трансформация системы экономических отношений Украины в постсоветскую эпоху (руководитель секции: Мацола Василий Иванович, доктор философии, профессор, УУБА – КаУ). Во время работы секции было заслушано такие научные доклады:

«Влияние финансового кризиса на трансформацию экономической системы Украины» – Волчанский Олег Васильевич, соискатель кафедры финансов Ужгородского национального университета;

«Экономические процессы Украины и их трансформация в постсоветскую эпоху» – Дроздовская Юлия, студентка IV курса финансово-экономического факультета Карпатского университета (г. Ужгород);

«Украина в постиндустриальном мире: экономические реалии и перспективы» – Заболотная Людмила, студентка IV курса финансово-экономического факультета Карпатского университета (г. Ужгород);

«Причины возникновения ипотечного кризиса в США» – Ковач Евгения Васильевна, аспирант кафедры политологии Бердянского государственного педагогического университета;

«Экономика Украины на пути постиндустриальной трансформации» – Ковтан Роберт, студент IV курса финансово-экономического факультета Карпатского университета (г. Ужгород);

«Экономические отношения и особенности антикризисного управления в Украине при трансформационных условиях» – Лугош Лариса Николаевна, магистр финансов, старший преподаватель кафедры финансов и кредита Карпатского университета (г. Ужгород);

«Анализ стоимости капитала предприятия в рыночных условиях хозяйствования» – Петришинец Людмила Васильевна, преподаватель Закарпатского филиала Киевского университета славистики (г. Ужгород);

«Актуальные вопросы украино-грузинских внешнеэкономических отношений» – Чихладзе Николай Важаевич, доктор экономических наук, доктор теологии, профессор Кутаисского университета, член-корреспондент Инженерной Академии Грузии (Республика Грузия).

СЕКЦИЯ 5. Евроинтеграционные процессы и инновационные технологии в развитии отечественного образования и психолого-педагогической профессиональной деятельности (руководитель секции: Балега Екатерина Юрьевна, магистр психологии, УУБА – КаУ). Во время работы секции было заслушано такие научные доклады:

«Психологическая специфика изучения проявлений психических состояний у людей с умственной отсталостью (на примере прохождения практики студентами - психологами в СЦРИ «Зонтик») » – Балега Екатерина Юрьевна, магистр психологии, старший преподаватель кафедры общей психологии Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Формирование воспитательных идеалов молодежи средствами изданий Закарпатья (п.п. ХХ в.) » – Ваколя Зоряна Михайловна, ведущий специалист кафедры педагогики факультета общественных наук Ужгородского национального университета;

«Техника как неотрефлектированный фактор в формировании духовной культуры и ее значение в развитии современной педагогической психологии» – Виниченко Богдан Александрович, студент философского факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко;

«Инклюзивное образование в контексте реалий» – Бабинец Любовь, студентка VI курса психологического факультета Карпатского университета (г. Ужгород);

«Проблемы изучения психологии студентами высших учебных заведений» – Дзямулич Яна, студентка VI курса психологического факультета Карпатского университета (г. Ужгород);

«Инновационные методы обучения» – Дуб Марина Ивановна, магистр физико-математических наук, преподаватель кафедры информационных технологий и аналитики Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Креативное образование как предпосылка подготовки будущего специалиста» – Дьяченко Оксана Дмитриевна, преподаватель украино-русского института (филиал Московского государственного открытого университета) (г. Чернигов);

«Двопороговые нейронные элементы и их свойства» – Коцовский Владислав Миронович, старший преподаватель кафедры информационных технологий и аналитики Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Ценности современного молодого человека: американский и украинский взгляд» – Кузнецова Оксана Олеговна, кандидат философских наук, доцент кафедры иностранных языков финансово-экономического факультета Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана;

«Концептуальные основы формирования дистанционного учебно-консультационного центра для лиц с особыми потребностями» – Кут Василий Иванович, магистр физико-математических наук, старший преподаватель кафедры информационных технологий и аналитики Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Роль психологической службы вуза в адаптации студентов к учебному процессу и дальнейшей психологической помощи в личностных вопросах» – Мищенюк Наталья Михайловна, магистр психологии, старший преподаватель кафедры практической психологии и педагогики Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Развитие социальной компетентности как форма уменьшения агрессивности несовершеннолетних преступников» – Орос Александра Богдановна, магистр психологии, преподаватель кафедры общей и социальной психологии Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Эксперимент как ведущий метод исследования в экспериментальной педагогике, педологии и рефлексологии в Украине в 20-30-х гг.» – Панасенко Эллина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко;

«Проявление старшеклассниками национального самосознания в процессе общения» – Рищак Наталья Ивановна, аспирант, Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского (г. Одесса);

«Гендерная детерминация выбора студентами стратегии поведения в конфликте» – Сабов Светлана, студентка IV курса психологического факультета Карпатского университета (г. Ужгород);

«Педагогические основы предотвращения конфликтов в учебно-воспитательном среде вуза» – Устименко Алексей, студент II курса психологического факультета Карпатского университета (г. Ужгород);

«Роль христианской морали в формировании мировоззрения ребенка в современном украинском обществе» – Фляк Мария Михайловна, кандидат философских наук, доцент кафедры социальной педагогики и коррекционного образования Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко;

«Новейшие психотехники в психодиагностической и психокоррекционной работе с семьей» – Фреган Алла Владимировна, магистр психологии, старший преподаватель кафедры практической психологии и педагогики Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Концепция развития психологической службы в системе образования Украины» – Хоркавый Светлана Ивановна, магистр психологии, старший преподаватель кафедры практической психологии и педагогики Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Современные методы исследования клеток крови» – Хропин Георгий Юрьевич, кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры информационно-управляющих систем и технологий Закарпатского государственного университета;

«Экспрессия индуцированных генов и их влияние на продолжительность жизни живых организмов» – Шевчук Роман Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры практической психологии и педагогики Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета (г. Ужгород);

«Условия создания и деятельности педагогических обществ межвоенного Закарпатья: общая характеристика» – Шикитка Галина Николаевна, лаборант кафедры педагогики факультета общественных наук Ужгородского национального университета.

После завершения работы тематических секций, работавших на протяжении 11 – 12 ноября, 12 ноября в Свято-Николаевском актовом зале Духовно-учебно-научного комплекса «Ужгородская украинская богословская академия имени святых Кирилла и Мефодия – Карпатский университет» было проведено итоговое заседание круглого стола на тему «Развитие украинского государства и общества на современном этапе в контексте историко-политического, духовного и культурного цивилизационного наследия украинского народа» и принята резолюция конференции. После для иногородних участников конференции была проведена экскурсия по исторической части города Ужгорода сообщает пресс-служба УУБА – КаУ.

С докладами участников конференции можно ознакомиться на информационно-научном портале «Научный вестник» http://www.teologia.org.ua/.

А впоследствии, после напечатания, – в тематическом сборнике конференции.

Богословська освіта і наука в Україні

