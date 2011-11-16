Молодежь должна отказаться от идеалов потребительства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи с представителями ливанской государственной власти и общественности в Бейруте назвал ответственной задачей Церкви убедить молодежь отказаться от идеалов потребительского общества. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ МП.

«Идеалы потребительского общества – это то, что было совершенно чуждо русским. Таких идеалов не было и тогда, когда Россия была империей, и когда она стала Советским Союзом, а когда она стала демократической Россией — эти идеалы стали очень сильно предлагаться ей, в первую очередь, из-за рубежа», – сказал патриарх Кирилл отвечая на вопрос о работе Церкви с детьми и молодежью.

«И, конечно, многие молодые люди воспринимают это. Поэтому очень ответственная задача Церкви — найти правильный язык, который бы убеждал молодежь», - добавил он.

Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул, что ни одного человека нельзя заставить ходить в Церковь и быть православным, а действовать можно лишь путем убеждения.

«Мы присутствуем на телевидении, в Интернете, в блогах очень активно. Сегодняшний диалог очень непростой, потому что очень сильны влияния, особенно на молодежь, которые не связаны с религиозной традицией», – сказал патриарх.

«Мы благодарим Бога за то, что сегодня очень большой процент молодежи является религиозным. У нас практически при всех приходах существуют воскресные школы, в Москве есть православный университет, у нас существует пять духовных академий и пятьдесят семинарий, и одновременно у нас более десяти тысяч студентов, которые учатся, чтобы стать священниками» – заключил патриарх Кирилл.