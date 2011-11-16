Патриарх пожертвовал 50 тыс. долл. православному университету в Ливане

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал 50 тыс. долларов на нужды Баламандского православного университета в Ливане.

«Главная задача Церкви – словами и таинствами актуализировать то, что сказал Христос для нашего спасения. Актуализация христианского послания есть наша огромная задача», – сказал патриарх после молебна в храме Успения Богородицы Баламандского монастыря, где расположен вуз.

Он отметил, что христианское послание не может принадлежать только истории и традиции – оно должно быть актуально, чтобы мотивировать поступки людей в их личной, семейной и общественной жизни.

У входа в Баламандский монастырь были натянуты приветственные плакаты на русском языке, патриарха встречали аплодисментами сотни школьников, учащихся при вузе.

В университете Баламанда патриарх Кирилл представил арабское издание своей книги «Свобода и ответственность» студентам, руководству, профессорско-преподавательскому составу.

В завершение своего четырехдневного пребывания в пределах Антиохийской православной церкви – в Сирии и в Ливане – патриарх Кирилл поблагодарил Антиохийского и всего Востока Игнатия за теплый прием и пригласил его совершить ответный официальный визит в пределы Русской церкви.

Правмир