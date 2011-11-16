В Москве построят храм, посвященный московскому патриарху Гермогену

В районе Гольяново на востоке Москвы епископ Дмитровский Александр совершил молебен на месте строительства нового храма во имя священномученика Гермогена, патриарха Московского и всея Руси.

Глава Фонда по постановке памятника патриарху Гермогену Галина Ананьина передала настоятелю будущего храма икону святителя. Этот образ с патриаршим благословением – копия новонаписанной иконы, которую патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил 16 июля 2011 года у мощей святителя в Успенском соборе Московского Кремля.

Церковь в Гольяново будет построена в рамках программы строительства 200 новых храмов в Москве. Строительство инициировали жители района и Православное братство священномученика патриарха Гермогена.

Ранее патриарх Кирилл поддержал идею реализации принятого некогда решения об установке в Москве памятника патриарху Гермогену.

Патриарх Гермоген в Смутное время призывал народ подняться и освободить страну от ига иноземцев, за что был арестован поляками и мученически скончался в заключении. В 2012 году исполняется 400 лет окончания Смутного времени, а также 400 лет со дня мученической кончины патриарха Гермогена, а в 2013 году – 100 лет со дня его прославления в лике святых.

Правмир