Агафья Лыкова присоединилась к Старообрядческой Церкви

Предстоятель Русской Православной Старообрядческой Церкви (РПСЦ) Митрополит Московский и всея Руси Корнилий (ТИТОВ) выступил 15 ноября на открытии пленарной сессии ХХ Международной конференции исследователей старообрядчества в Москве.

Он рассказал, что знаменитая алтайская отшельница Агафья ЛЫКОВА после подробного исследования канонического достоинства Белокриницкой иерархии присоединилась к РПСЦ.



Присоединение совершил настоятель оренбургского храма РПСЦ иерей Владимир ГОШКОДЕРЯ, который воспользовался геологическим вертолетом для посещения заимки, на которой проживает последняя представительница семьи Лыковых.

Агафья ЛЫКОВА уже давно состояла в переписке с Московской митрополией РПСЦ. Митрополит Алимпий (ГУСПЕВ) начал регулярно посылать ей посылки с книгами, листовками и прочими подарками.

Иерей Владимир ГОШЕОДЕРЯ совершил чин присоединения, принятый при присоединении беспоповцев к РПСЦ.

Credo.ru

