В Мариуполе открывается выставка памяти митрополита Игнатия

Сегодня, 15 ноября, в Мариупольском художественном музее им. Куинджи (ул. Георгиевская, 58) состоялось открытие уникальной экспозиции – выставки православных реликвий, посвященной памяти митрополита Игнатия.

"В 2011 году исполнилось 225 лет со дня смерти митрополита Игнатия, - рассказывает Татьяна Були, директор и творческий вдохновитель музея. – Данная выставка уникальна тем, что на ней представлены как известные святыни – иконы с ликом Игнатия, так и совершенно новые произведения иконописи".

Святитель Игнатий Мариупольский родился в 1715 году и ушел в вечность в 1786 году. Православный народ прозвал его «Греческим Моисеем» - на Пасху 1778 года, после призыва к православному греческому населению Крыма, Святитель Игнатий возглавил исход своей паствы в Приазовье.

В 1998 году Святитель Игнатий Мариупольский, митрополит Готфейский и Кафайский, был прославлен в лике святых.

Житие святителя Игнатия Мариупольского, митрополита Готфейского и Кафайского

Как были спасены мощи святителя Игнатия Мариупольского

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