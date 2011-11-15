В РПЦ предлагают создать черные списки врагов православия

Глава синодального Отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов выступил с инициативой составлять списки хулителей ценностей православия. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда".

"Я рассчитываю, что кто-то подхватит мою идею и будет выставлять эти фамилии в Сети. Сам я пока не думал, что там будут за фамилии, - каждый из них и так себя знает. Первыми там пойдут создатели порносайтов, следом - те, кто связан с наркотиками и алкоголем, потом телевизионщики", - заявил священник.

Он признался, что с печалью глядит "на наше поколенье", и предложил добавить в черный список "сексменьшинства, которые изначально против семьи и против нас".

На вопрос о том, не боится ли он ответной агрессии, отец Димитрий ответил: "Я мирный пенсионер, бывший боксер".