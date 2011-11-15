В центре Одессы построят большой храм (фото)

В планах Одесской епархии Украинской Православной Церкви - восстановление разрушенной в 30-х годах Мещанской церкви на пересечении улиц Тираспольской и Старопортофранковской.

Как сообщает сайт «Православная Одесса», церковь в русском стиле, возводимая по проекту епархиального архитектора Юрия Дмитренко, была в основном построена в 1894 году. Пятикупольный храм, с высокой 30 метровой колокольней, по отзывам тогдашних газет, стал самым красивым в Одессе.

После уничтожения церкви, на том месте устроили сквер. И вот, теперь митрополит Одесский и Измаильский Агафангел рассмотрел проект и благословил начать дальнейшую деятельность по возрождению храма.

Напомним, недавно в Одессе была завершена капитальная реконструкция Свято-Успенского храма Одесского патриаршего монастыря.