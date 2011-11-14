В Москве презентовали три новых тома «Православной энциклопедии»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил презентацию XXV, XXVI и XXVII томов «Православной энциклопедии», отметив уникальность этого издания в истории Православия. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ МП.

«Ничего подобного в истории, по крайней мере, Русской Православной Церкви еще не было. И вообще в истории Православных Церквей, думаю, тоже ничего аналогичного не было», – сказал патриарх Кирилл на презентации трех новых томов «Православной энциклопедии» в Храме Христа Спасителя.

«Это действительно всеобъемлющий справочник о Православии, в котором много замечательных сведений, касающихся не только собственно церковной жизни, истории или богословия», – добавил он.

Предстоятель Русской Православной Церкви также отметил, что в «Православной энциклопедии» попутно освещаются и многие другие проблемы и вопросы, например, даются исторические сведения, касающиеся культурных, архитектурных, географических и прочих объектов, имеющих большое значение не только для нашей отечественной, но и мировой культуры.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что такой грандиозный проект, как «Православная энциклопедия», был бы невозможен без поддержки государства и многочисленных спонсоров и выразил благодарность С. Собянину и Б. Грызлову за их работу в качестве председателей Попечительского и Общественного совета энциклопедии.

«Уверен, что в будущем 2012 году работа над "Православной энциклопедией" и над другими проектами Центра будет такой же плодотворной, какой она была на протяжении предыдущих 15 лет», – сказал патриарх в заключение своей речи.