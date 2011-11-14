Литературный вечер с известным «интернет-миссионером» прот. Александром Авдюгиным

22 ноября, в 19.00, клуб «Душевная культура» проводит в Галерее «Соборной» УПЦ, что на месте строительства Свято-Воскресенского Кафедрального собора, дружескую неформальную встречу с протоиереем Александром Авдюгиным — известным миссионером Интернет-пространства, признанным авторитетом блогосферы, известным литератором, настоятелем храма Святых Богоотец Иокима и Анны в Луганской области.

Напомним, что летом вышел его новоизданный сборник рассказов «Господь управит». Искренние и бесхитростные рассказы о приходской жизни трогают своей задушевностью. В ненавязчивой и занимательной форме автор излагает главные христианские истины, предлагая читателю взглянуть на окружающий мир с духовных позиций.

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