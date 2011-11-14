В Черниговской области перезахоронят останки настоятельницы Свято-Введенского монастыря

В Нежине перезахоронят останки настоятельницы Свято-Введенского монастыря Смарагди (Улянии Онищенко), умершей в

30-х годах ХХ века и которая покоится на кладбище в Чернигове.

Как сообщает УНИАН, разрешение на перезахоронение предоставил исполнительный комитет Черниговского городского совета.

Согласно решению, исполком горсовета разрешил Свято-Введенскому женскому монастырю Нежинской епархии за собственные средства перезахоронить останки бывшей настоятельницы игуменьи Смарагды из городского кладбища "Яловщина" на территорию Свято-Введенского монастыря.

С просьбой перезахоронить останки настоятельницы обратились нынешняя настоятельница монастыря игумения Антония и епископ Нежинский и Прилуцкий Ириней.

"В годы гонения на церковь игуменья Смарагда вынуждена была уехать из родной обители и ее последняя воля была упокоиться в стенах нашего монастыря. Мы, сегодняшние сестры, хотим исполнить ее волю", - сказано в обращении игуменьи Антонии.

*** Согласно архивной справке, Смарагда (Уляния) Онищенко, 1857 года рождения, родом из села Марковцы Бобровицкого района. Не имела родственников и с детства проживала в монастыре. В начале ХХ века была игуменьей Козелецкого Георгиевского монастыря. Позже почти 20 лет возглавляла Свято-Введенский монастырь в Нежине.

В 1930 году за антисоветскую агитацию была арестована, содержалась под стражей в Нежинской тюрьме, однако предварительным следствием не было установлено состава преступления и была освобождена. Умерла в 1935 году и была похоронена в Чернигове. За ее могилой ухаживали сестры закрытого к тому времени советской властью Свято-Введенского монастыря.

В 1998 году игуменью Смарагда реабилитирована.

