Мощи Димитрия Солунского находятся в храме Всех святых на Лыбидской

Десница великомученика Димитрия Солунского была перенесена из Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в храм Всех святых, что на месте строительства Воскресенского Кафедрального Собора УПЦ (Железнодорожное шоссе, 3).

Десница великомученика Димитрия находиться здесь до 18 ноября.

На время пребывания десницы, богослужения в храме будут совершаться по особому расписанию: в ночь с пятницы на субботу, в полночь, Божественная литургия о здравии Блаженнейшего Митрополита Владимира, настоятеля Свято-Воскресенского Кафедрального собора.

Также ежедневно: в 9.00 - Божественная литургия, в 17.00 - вечернее богослужение, через каждые два часа - Акафист святому великомученику Димитрию Солунскому.

Храм будет открыт для поклонения верующих с 7.00 до 22.00.

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