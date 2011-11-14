Патриарх Кирилл: РПЦ не стремится быть политическим игроком на международной арене

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с группой слушателей Высших дипломатических курсов Дипломатической академии МИД РФ, рассказав им о приоритетных направлениях международной деятельности Церкви. Об єтом сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ МП.

«Русская Церковь не стремится выступать как политический игрок на международной арене», – сказал патриарх Кирилл в ходе встречи.

По его словам, приоритетным направлением внешней церковной деятельности является развитие отношений Московского Патриархата с братскими Поместными Православными Церквами. Важное место занимает развитие взаимодействия Церкви с государственными и политическими структурами стран дальнего зарубежья, а также международными организациями.

«Межконфессиональные встречи с целью обсуждения общественно значимых вопросов — войны и мира, глобализации, борьбы с бедностью, экологии и других важнейших проблем сегодняшнего дня вынуждают секулярное сообщество прислушиваться к голосу верующих, считаться с нормами христианской этики» – сказал патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Православной Церкви также отметил, что уделяет постоянное внимание заботе о духовных нуждах верующих автономной Китайской Православной Церкви, которая уже многие годы переживает давление со стороны государства, начавшееся в период «культурной революции». По словам патриарха Кирилла на сегодняшний день в Китае насчитывается около 15 000 православных верующих, и благодаря сотрудничеству России и Китая можно рассчитывать на улучшение положения православных китайцев.

Касаясь темы диалога с Католической Церковью на Украине, Предстоятель сказал, что пока конфликт между православными и греко-католиками остается неурегулированным, но, в то же время, отметил произошедшее в последнее время улучшение отношений в этой области.

«Хотел бы подчеркнуть, что внешняя деятельность Русской Православной Церкви подчинена общей цели свидетельства о правде в международных отношениях, искренней заботе об установлении прочного и справедливого мира между народами, который мы призваны строить сообща со всеми людьми доброй воли», – сказал патриарх в заключение своей речи.

