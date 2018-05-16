Откровения афонского старца: Божия Матерь является на Афоне и в наши дни

Можно ли спастись современному человеку, живущему в миру? Как вернуть утраченную веру? Наказывать ли детей ремнем? Почему в наши дни много онкобольных?..

Известный греческий православный старец, игумен афонской священной великой обители Ватопед архимандрит Ефрем, который сопровождает Честной Пояс Пресвятой Богородицы в поездке по России, рассказал о святынях монастыря, об истории Пояса Пресвятой Богородицы и ответил на вопросы верующих.

Игумен афонской священной великой обители Ватопед архимандрит Ефрем

БОГОРОДИЦЕ УГОДНО ХРАНИТЬ ПОЯС НА СВЯТОЙ ГОРЕ

Мы приехали со Святой Горы Афон, которая является местом аскезы, молчания, молитвы, покаяния, Покровительницей и Главой которой является Божия Матерь. Святую Гору еще называют садом Божией Матери, и поэтому все монастыри там Богородичные.

Ватопедский монастырь – единственный в мире, который украшен семью чудотворными иконами Божией Матери и самим Честным Поясом Пресвятой Богородицы. У нас три ковчега святого Пояса в монастыре – три частицы, которые подарили монастырю царь и князь. Первый – Иоанн Кантакузин, император Византии, у которого была тесная связь с монастырем: там жил его духовный отец и святой нашей Православной Церкви преподобный Савва, ради Христа юродивый (всем советую прочитать его житие). До монастыря этот святой несколько лет жил в Константинополе, и император понял, что это человек Божий, и взял его в духовные советники. И говорят, что в конце жизни император стал монахом в нашем Ватопедском монастыре. А второй, кто подарил часть святого Пояса монастырю, – Великий князь Сербский Лазарь, который был замучен ради Христа и сегодня является покровителем и великомучеником Сербской Православной Церкви.

Видимо, монастырь Ватопед избрала Богородица, чтобы эта обитель была особенно украшена Ее милостью: сразу двое жертвователей, не зная друг друга, были просвещены благодатью и передали эту великую святыню одному монастырю. Наш духовный отец старец Иосиф Ватопедский, который два года назад почил, нам часто говорил: «Где бы в другом месте было угодно Богородице хранить Свой святой Пояс, если не на Святой Горе, которая является местом непорочности, чистоты, целомудрия, послушания, местом девства?». Знайте, что Пояс символику имел еще с Закона Моисея. Из Ветхого Завета мы знаем, что девы сплетали себе такие пояса своими руками, и когда наступал день официального сочетания браком, дева передавала этот пояс своему мужу как символ своего девства.

БОГОРОДИЦА СПЛЕЛА ПОЯС СВОИМИ РУКАМИ

Тот Пояс, к которому многие из вас или уже приложились, или еще приложатся, сплела Богородица Своими руками. Этот Пояс из верблюжьей шерсти, это, кстати, научно исследовали, и вышит он золотой ниткой. Вышила Пояс царица Зоя, жена Византийского императора Льва VI Мудрого. Царица Зоя была сильно больна и увидела Божию Матерь во сне. Богородица ей сказала, что надо убедить Патриарха достать из запечатанного ковчега святой Пояс, и если она опояшется этим Поясом, то исцелится. И хотя святая рака (так называли тот ковчег, в котором находился Пояс) имела печать императора и Патриарха еще с IV века, все-таки влияние мужа Зои, императора, заставило Патриарха открыть святую раку. Пояс положили на больную, и она исцелилась. Тогда Зоя в знак благодарности выпросила у Патриарха Пояс и, живя в супружеском целомудрии, своими руками вышила весь Пояс золотой ниткой. Кстати, ученые говорят, что это тоже от Промысла Божия, потому что если бы Пояс не расшили золотом, то до сегодняшнего дня он бы не сохранился.

Эту святыню мы вам привезли, потому что верим, что ее присутствие в вашем городе передаст большое благословение и облегчение, много благодати, покров и много сил. И, прикладываясь к святому Поясу, мы чувствуем, что между нами находится Сама Богородица, Она в сердце каждого из нас. И даже те, кто говорит, что не верит, знайте, что они просто обманывают. У меня есть личный опыт; мой отец говорил, что он неверующий, а когда заболевал, помню, как он постоянно повторял: «Богородица моя, Богородица моя». Потому что в совести и в сердце православного человека Она.

В Новом Завете из-за великого смирения Божией Матери мы не очень-то Ее видим. Один просвещенный старец, святогорец, мне как-то сказал: «Даже Христос, Которому говорили, что «блаженно чрево Той, Которая носила Тебя, и сосцы, которые питали Тебя», и давали Ему повод восхвалить Свою Мать, не ублажает Свою Мать, следуя Ее просьбе нигде при людях Ее не хвалить. Потому что Она была человеком духовно просвещенным, на Ней пребывала вся полнота благодати».

БОЖИЯ МАТЕРЬ ЯВЛЯЕТСЯ НА АФОНЕ И В НАШИ ДНИ

И неслучайно Святой Горы Покровительница именно Она. И знайте, что Она Сама попросила это место для Себя, потому что это место, где духовная жизнь, истинная, православная, переживается опытно. Богородица знает, что значит освящение и святость, знает, что значит благодатное сердце, знает чистое, очищенное сердце, знает, что значит умное делание. Великий почитатель Божией Матери, святой нашего монастыря старец Григорий Палама говорит: когда Богородице было три года и ввели Ее в Святое святых, с того времени начиная, Она училась духовной жизни от самого Архангела Гавриила. И тот же святой говорит, что поэтому Она является первой Безмолвницей, первым аскетом. Знайте, Она до сих пор является монахам-святогорцам и учит их православной духовности. У одного монаха нашего были по наивности какие-то плотские помыслы. И говорит ему Богородица: «Мне не нравится, что ты соприкасаешься с такими помыслами». У другого была ночью, когда все спали, сильная зубная боль. У нас есть монах, зубной врач, но брат не хотел его будить и решил потерпеть до начала службы, это по-византийскому – десятый час, то есть около четырех утра по-вашему. Но боль увеличивалась – все знают, что такое зубная боль. И тогда, наверное, – из-за боли, долготерпения и братолюбия (он ведь не разбудил монаха-врача) он увидел высокую Монахиню перед собой, Которая его держит и делает крестное знамение над зубом. И боль совершенно утихла.

Знайте, что у нас совершается много чудес. Одна женщина нам сегодня сказала, что у нее очень сильно болело колено и она полностью исцелилась после того, как приложилась к святому Поясу. В Санкт-Петербурге одна женщина вообще не видела одним глазом, а сейчас спокойно им читает. И в вашем городе будет очень много таких чудес, и мы со временем будем это узнавать. Но особенно помогает Пояс от бесплодия.

С одной семьей мы однажды встречались в Афинах, сейчас они уже старики. Они рассказывали, как 60 лет назад привезли святой Пояс в Афины и он находился у них дома. И столько лет они это помнили, радовались этому, рассказывали об этом людям, и благодать их наполняла... Когда 12 лет назад святой Пояс опять был в Афинах, его положили на одном столе, и скатерть, на которой он лежал, до сих пор благоухает. Молюсь, чтобы благодать Богородицы наполнила и ваши сердца, и чтобы вы поняли, насколько эта великая честь, что мы являемся православными христианами, членами Церкви, чадами Божиими. Вот что я вам хотел сказать. А сейчас слушаю ваши вопросы.

"ВЕРУЙТЕ, И БОГ РЕШИТ ВСЕ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ"

Далеко ли ваш монастырь находится от монастыря Пантелеимона Целителя, и как вы общаетесь с русскими монахами?

Не очень далеко, и отношения у нас хорошие. К нам однажды приехал генеральный секретарь Европейского Союза. И все монастыри, которых двадцать на Святой Горе, и у каждого монастыря самоуправление, как у отдельного государства, проехал. И сказал: «Я удивляюсь, как вы десять веков подряд умудряетесь так дружно жить, а мы в Евросоюзе постоянно ссоримся». Я ему ответил: «Вы сотрудничаете ради «хриса», по-гречески значит – золота, а мы – ради Христа».

Люди, которые работают в Церкви, не могут совершать греха в своей работе и порой находятся на грани выживания, многие из них многодетны, а государство их не поддерживает. Понятно, что мы должны молиться и уповать на милость Божию. Какой Вы дадите совет многодетным?



Во-первых, скажу, что на тему многодетности надо смотреть с рассуждением. У моей матери было семеро братьев и сестер, и были они люди бедные, наши родители, но как-то смогли и нас вырастить. Сколько мы знаем людей, которые желают иметь много детей только при наличии каких-то официальных гарантий! Если нам помогают, то это очень хорошо. Но не забывайте, что птицы не сеют, не жнут, а Отец наш Небесный и их питает.

Я вам от всей души расскажу один очень трогательный пример. В одном районе Северной Греции три года назад в семье случилось несчастье, и у них не было ни денег, ни хлеба. Их дом находился вне села, а в трехстах метрах от него был храм Святого Георгия. И они каждый вечер ходили туда и зажигали святому Георгию святую лампаду. И вот, когда на исходе уже были все их средства, отец пошел к святому Георгию один и говорит: «Я больше не могу, помоги мне как-нибудь». И во сне увидел отец святого Георгия прямо на коне, и тот сказал ему: «Пойдешь туда, где мой храм, и там, у двери, есть большой камень. Поднимите этот камень и найдете под ним две золотые лиры». Они так и сделали. Через три часа это им удалось, и они нашли две золотые монеты 1935 года. Так вера их спасла, и нам этой веры не хватает.

Если чего и добился дьявол сегодня, особенно среди православных, так это уязвил и уменьшил их веру. Не забывайте, что ключ всех таинств Церкви – это вера. Когда Господь вмешивался чудесно? Когда видел веру. «Женщина, велика твоя вера», – говорит Он одной. Другой говорит: «Вера тебя спасла». Третьей говорит: «Даже в Израиле столько веры не видел» Веруйте крепко и твердо, и у вас не будет нужды никакой. Веруйте, и Бог решит все ваши проблемы, пусть даже в самый последний момент.

"ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ГРЕШНИКИ СЕГОДНЯ НАПИСАНЫ НА ИКОНАХ"

Отец Ефрем, у меня были грехи, в которых я исповедовалась много лет назад. Сейчас эти грехи не совершаю, но очень мучает совесть. Что Вы посоветуете?

Ничего не нужно делать сейчас. Сколько бы грехов мы ни делали, милость Божия все равно будет больше, и если вы исповедовались в этих грехах, переживать вам нечего.

Не забывайте, что очень большие грешники сегодня написаны на иконах, и мы прикладываемся к их образам. Милость Божия очень велика, и богословы считают, что грех, который исповедан, не был совершен никогда.

Какие наставления Вы дали бы русским певчим?



Мне всегда очень нравилось петь, я и сейчас пою. Но будем опять внимательны к смиреннолюбию. Есть у нас в Афинах один певчий, он споет что-то, а потом смотрит, как народ на это реагирует. Такое пение Богу не угодно, нужны благоговение и смиренномудрие.

"САМАЯ ВЫСОКАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ ВООБЩЕ – РАССУЖДЕНИЕ"

Как правильно готовиться ко Святому Причастию?



Я знаю, что в России некоторые священники говорят, что перед Причастием надо поститься три дня, а некоторые – пять дней. На самом деле нет никакого обязательного закона, сколько дней поститься перед Святым Причастием. Доказательством этому служит то, что священники не постятся в обязательном порядке, а потом не только причащаются на следующий день, но и служат Литургию. Мы ведь соблюдаем посты определенные – четыре поста в году и посты в среду и пятницу, думаю, что этих постов достаточно. Если кто-то хочет поститься перед Причастием даже целую неделю ради аскезы, ради благоговения, пожалуйста, но чтобы это узаконивали духовники – об этом мы нигде и никогда не слышали. Если бы это было обязательным условием для Причастия, во-первых, священники должны были бы поститься всегда. Иногда говорят, что христианам надо только раз в два-три месяца причащаться, – такого закона тоже нет. Когда у христианина нет смертельных грехов, он вправе причащаться значительно чаще.

Как Вы относитесь к глобализации?

Если иметь в виду процессы смешивания всех стран и культур в одно, то этого никто не добьется. Это просто их попытка, и мы как православные этого не принимаем, конечно. Мы не хотим глобализованных людей, а мы хотим глобальных, то есть вселенских людей. А вселенскими являются святые, которые своими молитвами весь мир в объятия берут.

Как правильно приучить детей к церковной службе, чтобы они, вырастая, не бежали из храма?

Детей в храм берите на службы, но не на все, потому что столько часов дети не могут держаться. Если на пять часов поведете ребенка, он из храма убежит, берите его на час. Здесь нужно рассуждение, а давлением и принуждением это дело не выйдет. Поэтому и говорят, что самая высокая добродетель вообще – это рассуждение. Добро, говорят, не является добром, если оно делается недобрым образом.

Знали ли Вы старца Паисия Святогорца?



Очень хорошо знал, очень много раз встречался и очень большую пользу получил. У него было очень много благодати Божией, святость великая. Помню, как он рассказывал, как его посетила святая Евфимия. Она пришла к нему в келью, и они беседовали целых восемь часов. Они много говорили, а о чем, он нам не поведал. Об одном только рассказал. На вопрос, как она выдержала такие страшные мучения, она ответила: «Если бы я до смерти знала, какая слава ждет мучеников на Небесах, я бы во много раз больше мучений бы претерпела». Паисий много раз видел святых. Однажды он перешел в другую келью, и ночью, когда закончил все дела, не мог зажечь свет. И когда он начал службу, то не знал, какого святого поминать на следующий день. И вдруг он увидел какого-то высокого мужчину, который сказал: «Меня зовут мученик Лукилиан, и завтра у меня праздник».

Встречали ли Вы отца Рафаила (Берестова), как его здоровье?

Это очень добродетельный человек, но я давно с ним не виделся, он очень и очень смирен.

"НЕ ГОВОРИТЕ ДЕТЯМ МНОГО О БОГЕ, А ГОВОРИТЕ С БОГОМ МНОГО О ДЕТЯХ"

Как правильно детей воспитывать – наказывать ремнем или все прощать?

Будьте снисходительны к детям. Давление и чрезмерная строгость никогда пользу не приносят, а помогает, прежде всего, молитва. Не говорите детям много о Боге, а говорите с Богом много о детях.

Как правильно носить пояски, которые раздавали возле святыни, можно ли их стирать?

Пояски можно стирать, но первую воду не выливайте в канализацию, лучше полить комнатные цветы или дерево, потому что пояски все освящены. Помню один случай, который мне рассказал паломник на нашей Горе: «Я носил пояс, который взял на этой Горе, и вместе с этим пояском у меня в кармане были какие-то бумажные платки. И однажды, по забывчивости, я взял все, что было у меня в кармане, и бросил в огонь. А потом вспомнил, что бросил в печь вместе с платками и поясок. И когда открыл печь, увидел, что поясок уцелел, огонь его не тронул».

"НАСТОЯЩАЯ ВЕРА В БОГА – ДАР БОЖИЙ"

В Вашем монастыре молятся о тяжких женских грехах?



Монахи обо всех людях молятся, и это тайна, как молятся монахи. Однажды к нам пришел монах очень высокого уровня духовной жизни и сказал, что он всю ночь молился о беременных женщинах, которые должны рожать и у которых есть затруднения. А другой монах ему отвечает, что когда один монах долго молился, его в это время турки захватили. И говорил тот монах, что турки его очень мучают. Что я хочу сказать? Когда сердце у монаха становится Христосердцем, тогда он начнет молиться обо всех людях, и даже о таких отдельных группах. Старец Паисий говорит: «Если все, что я переживаю, я расскажу, то меня просто сумасшедшим посчитают». Он иногда говорил, что молился очень много за все супружеские пары, у которых есть опасность развода. И как бы в Духе Святом приходил в их дома и невидимо их умиротворял. Он говорил: «Бывал я и в Австралии, и на Кипре, и в России, и в Афинах в Духе Святом». У человека Божия есть очень большие силы и возможности.

Как бороться с помыслами на молитве? На Афоне все монахи владеют внутренней сердечной молитвой или только некоторые?

Во-первых, когда помыслы приходят во время молитвы, мы должны просто ими пренебрегать, не обращать на них никакого внимания. А что касается монаха с сердечной молитвой, никакое пока еще исследование не проводилось, каково число этих монахов. Они есть, и немало, но все стараются ее стяжать.

Батюшка, а чем Вы объясните тяжелое положение экономики Греции и ту ситуацию, в которой сейчас находится ваша страна?

Причина кризиса в том, что и мы, греки, к сожалению, пренебрегли тем сокровищем, которым обладаем и которое называется Православием. На греков тоже, к сожалению, повлиял дух Европы, и они отдалились от православного Предания. А Бог все это попускает, чтобы мы смирились. В этом году даже какие-то кредиты брали люди, чтобы на каникулы поехать. Я на каникулах никогда в жизни не был и не думаю, что что-то потерял.

Как вернуть утраченную веру?

Молитесь, просите Отца Небесного, стучите, и откроется вам, ищите и найдете. Потому что настоящая вера в Бога – это дар Божий, это сверху идет.

Ваше отношение к экуменизму, Ваше мнение о единой электронной карте?

Экуменизм – это течение, которое стремится, чтобы все христианские вероисповедания сошлись на чем-то. Мы вообще не против диалогов, но у этих диалогов должны быть правильные предусловия. Прежде, чем мы пойдем на такие собрания, мы должны знать, что мы принадлежим к единой Святой Соборной Апостольской Церкви.

Насчет же карты гражданина, как у нас называют электронные паспорта, мы против этого. И даже не духовно, потому что это не печать антихриста, которая будет на руке и на лбу, а потому что так уменьшается уважение к человеческой личности. Правительство, которое недавно избрали в Англии, чтобы сделать себе рекламу, в своей предвыборной программе говорило, что они не примут карту гражданина. Конечно же, не из-за духовных причин, у них духовных интересов вообще нет. Потому что, вводя карту, прямо наступают на свободу личности. И поэтому думаю, что и теми паспортами, которые сейчас существуют, вы можете пользоваться, не надо создавать искушений на ровном месте, как говорится.

"ТЕ, КТО НЕ ВЕНЧАНЫ, ДОЛЖНЫ ВЕНЧАТЬСЯ, КАК МОЖНО СКОРЕЕ"

Как помочь сыну, который по гордости не может прийти в Церковь?



Молитесь за него. Но много ему об этом не говорите, потому что он мать потом ругать будет. Но когда-то и его час придет для молитвы.

Как правильно следует обращаться с поясочком от Пресвятой Богородицы, изготовленным в вашем монастыре?

Как мы пояс обычный носим, так и этот поясок носите. Одной беременной женщине я дал такой поясок, через неделю она должна была рожать, а я видел, что она очень боялась. Она родила естественным образом за пятнадцать минут.

Отче, у дочери брак венчаный, но не регистрированный, он женился на другой, а дочь все молится, чтобы он вернулся. Как быть?

Надо терпеть. Я знаю, что в России очень много и очень легко разводятся. К нам очень много приезжает русских паломников, и две трети из них во втором, третьем или даже в четвертом браке. А знаете, в чем причина? Потому что люди часто имеют только гражданский брак, но не венчаются и потому не приходит на них Божественная благодать, чтобы помочь в семейных делах. И поэтому те, кто не венчаны, должны обязательно венчаться, даже если вы уже в возрасте, все, как можно скорее.



Пояс Пресвятой Богородицы просили привезти в разные страны, но им было отказано. Почему такая милость была оказана России?

Мы очень хотим сделать приятное вашей стране. Наверное, уже шесть лет нас просят привезти Пояс, к нам приезжали многие известные люди, даже министры и епископы, с такой просьбой. И Святейший ваш Патриарх, после того, как написал письмо в нашу обитель с просьбой принести Пояс, чтобы быть уверенным в успехе, написал письмо во Вселенскую Патриархию, прося их попросить нас. И эти два фактора как-то обязали нас. Да мы и сами этого очень желали. Наверное, настала, как говорится, полнота времени. Когда господин Путин приехал в Санкт-Петербург и в аэропорту встретил святой Пояс, в нашей беседе он сказал: «Благодарю, что вы привезли эту святыню в нашу страну в то время, когда у всего мира период кризисный, и у нас в том числе, и наш народ очень в этом нуждается».

"ВЕЛИКАЯ ТАЙНА, КАК БОГ РАСПРЕДЕЛЯЕТ ЛЮДЕЙ"

Как бороться с раздражительностью и недовольством, кому молиться?



Можете молиться кому хотите – Христу, Богородице, святым, куда влечется ваше сердце. Раздражение и гнев – большая страсть, которая, к сожалению, есть у всех нас, и мы должны быть очень настойчивыми в наших просьбах и молитвах, чтобы Бог дал нам дух кротости. Вы же замечали, когда человек гневается, лицо его становится красным, и он как бы на беса похож.

Как воспитывать детей в Православной вере, если муж неверующий и против воспитания в Православии?

Учите его втайне от отца, чтобы он не понял, что происходит. Опять ради того, чтобы потом супруги не ссорились.

Отче, как просить Бога молодому человеку, который хочет реализовать свои таланты и способности, но испытывает финансовые затруднения?

Бог промышляет и поможет тому человеку, у которого талант есть, даже и без финансовой возможности. Я иногда тоже, по своей глупости, думаю, размышляю о следующем. Один чистит улицы – и доволен, другой плотник – доволен, третий сантехник, четвертый бизнесмен, пятый предприниматель, шестой президент, кто-то губернатор. Думаю, великая тайна, как Бог распределяет всех людей на разные места и всем им дает покой.

Сохранится ли Россия?



Не бойтесь, Россия не развалится, наоборот, укрепится. И сыграет главную и очень большую роль в деле спасения всего Православия на Земле.

Можно ли спастись современному человеку, живущему в миру?



Сказали, что человек может спастись в любой период истории, главное, чтобы он жил правильно церковной жизнью.

"МНЕ БОЛЕЕ ПЕЧАЛЬНО, ЧТО КАКАЯ-ТО ПАРА РАЗВЕЛАСЬ, ЧЕМ КТО-ТО УМЕР"

Ребенок зачат в Страстную седмицу, постоянно болеет, что делать?

Пусть уповает на Бога, Который является Отцом всех нас и прощает нам наши ошибки.

Отче, что посоветуете женщинам, от которых ушли мужья, а браки были венчаными?

Мне более печально слышать, что какая-то пара развелась, чем слышать, что кто-то умер. Могу пожелать только терпения.

Я очень люблю кофе и пью его много, грех ли это, и если да, то как молиться, чтобы избавиться?



Ты в плену у кофе.

«КТО ЕСТЬ ИСТИНА?»

Цель христианина – спасение своей души. Полезно ли думать и заботиться о спасении души своих ближних?



Когда человек начинает прилагать усилия в духовной жизни, у него просвещаются ум и сердце. У него в сердце рождается некая соборность, и потому его уже заботят и другие, он сопереживает им, ему больно за других людей. Человек может печалиться обо всех и в то же время быть постоянно в радости. Такое величие у духовного человека, потому что радость – это не психическое, а духовное состояние. Ведь радость – это плод Святого Духа. Как сам апостол Павел перечисляет: плоды Духа – любовь, радость, воздержание, долготерпение и так далее.

У людей, которые не живут в Церкви, нет того, что они могли бы иметь, они как живые мертвецы, потому что Христос сказал: «Я путь, Я истина, Я жизнь». Истина – не идеология, истина – это лицо. Поэтому Пилату Христос и не ответил на вопрос: «Что есть истина?». Знаете, что говорят святые отцы? Если бы Пилат спросил правильно, Христос бы ответил. А правильно надо было поставить вопрос так: «Кто есть Истина?» И тогда бы Христос ответил: «Я есть Истина».

Отче, можно ли прикладываться к Поясу в нечистоте, ведь Пояс всего три дня пребывает?

Если здесь имеются в виду те периоды, которые бывают у женщин, здесь большая ошибка совершается, к сожалению. Я знаю, что в России в критические дни женщины и к иконам не прикладываются, и даже в храм не ходят. Это ошибка. Можно делать все, только не причащаться.

"Я ВАМ СОВЕТУЮ: ЗАНИМАЙТЕСЬ ХРИСТОМ, А НЕ АНТИХРИСТОМ"

Отче, что делать, если дети попали в секту?

Надо за них молиться, потому что ведь сектанты люди неразумные. Одно из самых трудных и тяжелых испытаний, когда наши дети попадают в эти сети.

Ступала ли нога женщины на Святую Гору Афон? Когда и при каких обстоятельствах? С какого времени женщины туда не допускаются?

Много веков назад женщинам запретили вход на Афон.

Батюшка, почему современные дети так жестоки и отделяются от родителей?

К сожалению, из-за многих грехов в мире очень ослабла человеческая природа вообще. К тому же и родители не всегда правильны – из-за своих грехов сами не имеют внутреннего равновесия. Поэтому они рожают детей, у которых нет мира. Советую всем матерям каждое утро малышам и всем другим детям давать хотя бы чайную ложку святой воды. Очень помогает.

Батюшка, кому молиться, чтобы выйти замуж?



Богородица во всем помогает. Неплохо, если молодая девушка просит Богородицу, чтобы Она послала ей хорошего молодого человека, и если юноша молится о том, чтобы Бог послал ему хорошую девушку.

Верите ли Вы в возрождение монархии в России?



Не думаю, что можно восстановить монархию в России, это, наверное, все уже достояние прошлого.

Что имел в виду Господь, когда говорил: «Горе будет беременным и питающим сосцами». Некоторые старцы не советуют жениться в последние времена.

Это глупость какая-то. Христос говорил не о том, чтобы замуж не выходить; здесь говорится, что когда придут те дни, для этих женщин будет самый трудный период. И я вам советую: занимайтесь Христом, а не антихристом, потому что это нездоровое духовное состояние, когда мы постоянно говорим об антихристе, о кончине века и так далее. Некоторые очень много занимаются этой темой.

Сейчас повсюду много онкобольных, что причина этого?

Это тоже одно из знамений времен. В наш монастырь приехал один грек из Америки, профессор университета. Я верю в то, что он мне сказал: «Подожди еще, старче, через десять лет будет рак мозга из-за мобильных телефонов». Хотя и интернет, и мобильные телефоны, и все технологические новинки обслуживают человека, но у них есть еще и своя радиация. Расслабляется природа человека, и одна из причин – прогресс в сфере технологий.

Благодарим Вас, отче Ефрем, за Вашу беседу, храни Вас Господь.

"Православие и современность", Саратовская митрополия РПЦ