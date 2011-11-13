РПЦ прекратит отношения с конфессиями, попирающими нормы морали

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что Русская Православная Церковь выступает за строгое соблюдение традиционных норм морали и вынуждена разрывать отношения с теми религиозными сообществами, которые их пересматривают.

«С церквами и сообществами, попирающими принципы христианской нравственности и традиционной морали, наша Церковь вынуждена разрывать отношения», – сказал патриарх Кирилл на встрече с группой слушателей Высших дипломатических курсов Дипломатической академии МИД РФ.

По его словам, в последнее время для многих становится очевидной необходимость объединить усилия в противостоянии вызовам современной общественной жизни: процессам либеральной секуляризации, глобализации, кризису семейных ценностей, подрыву норм традиционной морали, сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ МП.

В то же время предстоятель Русской Православной Церкви с сожалением отметил, что «некоторые протестантские церкви Европы и Америки в угоду новым веяниям отказываются от традиционных христианских ценностей: положительно относятся к абортам, благословляют однополые союзы, рукополагают в священный сан открытых гомосексуалистов».

Эти шаги протестантских церквей патриарх Кирилл назвал недопустимыми.

Православие.Ru

