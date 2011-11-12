Патриарх прибыл на Ближний Восток

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начнет сегодня свой официальный визит в Антиохийский Патриархат, сообщает Патриархия.ру.

После прибытия предстоятеля Русской Церкви в Дамаск состоится братская беседа Его Святейшества с Блаженнейшим патриархом Антиохии и всего Востока Игнатием. В воскресенье 13 ноября предстоятели двух Церквей совершат Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Дамаска.

Также в рамках визита состоятся открытие выставки, посвященной взаимоотношениям Антиохийского Патриархата и Русской Православной Церкви и представление общественности издания на арабском языке книги Святейшего патриарха Кирилла «Свобода и ответственность: В поисках гармонии».

Патриарх планирует также встретиться с Президентом Сирийской Арабской Республики Б. АСАДОМ, Премьер-министром А. САФАРОМ и с Верховным муфтием Сирии Ахмедом Бадром эд-Дином ХАССУНОМ.

«Святейший патриарх едет в этот регион с миссией в том числе миротворца, – заявил «Интерфакс-Религия» в пятницу секретарь синодального Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерей Игорь ЯКИМЧУК. – Скорее всего он будет призывать к диалогу между всеми сторонами общественной жизни Сирии с тем чтобы вернулась в эту страну политическая стабильность».

Кроме того, продолжил он, Русская церковь испытывает обеспокоенность по поводу возможных гонений на христианское меньшинство в том случае, если нестабильность будет продолжаться.

ПРАВМИР