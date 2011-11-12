В Сирии видят в визите патриарха Кирилла поддержку православных

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сирию и Ливан сирийские христиане воспринимают как поддержку со стороны братского народа России и православных христиан в целом.

"Для нас этот визит особенно важен сегодня, в условиях переживаемого Сирией кризиса. Он означает, что мы не одни, что о нас думают", - сказал в беседе с РИА Новости один из представителей православной христианской общины Сирии, профессор Дамасского университета Таляль АВВАД.

Сирия вот уже восемь месяцев живет в условиях непрекращающихся антиправительственных протестов. Начались они в середине марта на юге страны в виде мирных выступлений, которые постепенно перекинулись на другие регионы. В последнее время часть противников режима президента Башара АССАДА, подстрекаемых из-за рубежа, встала на путь вооруженной конфронтации.

Рост насилия и радикальных настроений вызывает естественное беспокойство умеренной части населения Сирии, в том числе христиан.

"Сегодня в Сирии нет угроз в адрес христиан. Более того, мусульманские оппозиционные лидеры подчеркивают, что в случае свержения режима президента АСАДА положение христиан к худшему не изменится. Но настороженность и тревога все равно сохраняются. Христиане опасаются, что они могут оказаться под угрозой, если ситуация выйдет из-под контроля и приобретет насильственный характер", - говорит профессор АВВАД.

Христиане составляют 10% от 23-миллионного населения Сирии. При этом они справедливо считают себя ее коренными жителями, поскольку жили на этой земле задолго до того, как сюда пришли мусульмане. И в первую очередь, это относится к полумиллиону православных христиан, который являются представителями старейшей в Сирии конфессии.

С тех пор, как в VII веке арабы-мусульмане завоевали земли Византийской империи, ислам и христианство существуют на земле Сирии бок о бок.

"Совместное сосуществование (представителей различных конфессий) - это часть истории сирийского народа", - сказал в этой связи в начале текущей недели патриарх Антиохийский и всего Востока Игнатий IV (ХАЗИМ).

В Дамаске, других сирийских городах христианские храмы соседствуют с мечетями. Мирно уживаются не только верующие, но и святые, которым они поклоняются. Так, в молельном зале главной мечети Сирии - мечети Омейядов - находится гробница Иоанна Крестителя, в которой, как полагают, хранится часть главы святого.

Благодаря светской политике властей христиане в Сирии обладают равными правами с мусульманами и чувствуют себя в безопасности. Если не считать того, что согласно конституции, президентом страны может быть только мусульманин, в остальных вопросах религиозные различия не принимаются во внимание. В паспортах и внутренних удостоверениях личности сирийцев религия их владельцев не упоминается. Христианам разрешено строить церкви, монастыри, действуют христианские школы. Многие мусульмане предпочитают, чтобы их дети учились именно в них, отдавая тем самым дань уровню образования, который они дают. В христианской школе, кстати, учились президент Башар АСАД и его супруга АСМА.

"Государство в жизнь христиан не вмешивается. Мы ходим в церкви, воспитываем детей в своих традициях, отмечаем христианские праздники, которые наравне с мусульманскими считаются в Сирии государственными. Мы не ощущаем себя в этой стране меньшинством", - говорит профессор АВВАД.

Резиденция патриарха Великой Антиохии и всего Востока Игнатия IV расположена в Дамаске.

Каноническая территория Антиохийской православной церкви включает Сирию, Ливан, Ирак и Кувейт и ряд других стран. Однако большая часть ее паствы проживает в Сирии и Ливане.

РИА НОВОСТИ

