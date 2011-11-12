Патриарх Кирилл посетит Антиохийский Патриархат

С 12 по 15 ноября состоится официальный визит Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Антиохийский Патриархат. Подобные «мирные визиты» в соответствии с православной традицией совершаются каждым избранным предстоятелем той или иной Церкви для посещения других предстоятелей Поместных Православных Церквей, как правило, в соответствии с порядком их расположения в диптихе — традиционном перечне Глав Церквей.

В 2009 году Святейший патриарх Кирилл посетил Константинопольскую, а в 2010 году — Александрийскую Православные Церкви.

После прибытия предстоятеля Русской Православной Церкви в Дамаск состоится братская беседа Его Святейшества с Блаженнейшим патриархом Антиохии и всего Востока Игнатием.

13 ноября предстоятели Антиохийской и Русской Православных Церквей совершат Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Дамаска.

Также в этот день состоятся открытие выставки, посвященной взаимоотношениям Антиохийского Патриархата и Русской Православной Церкви и представление общественности издания на арабском языке книги Святейшего патриарха Кирилла «Свобода и ответственность: В поисках гармонии».

В ходе визита ожидаются встречи с Президентом Сирийской Арабской Республики Б. АСАДОМ, Премьер-министром А. САФАРОМ, а также с Верховным муфтием Сирии Ахмедом Бадром эд-Дином ХАССУНОМ.

Святейший патриарх Кирилл посетит Представительство Московского Патриархата при Антиохийской Православной Церкви — храм святителя Игнатия Богоносца в Дамаске и встретится там с соотечественниками.

14 ноября Его Святейшество посетит Свято-Георгиевский кафедральный собор Бейрута, где совершит молебен.

Состоится встреча Святейшего патриарха с Президентом Ливанской Республики генералом Мишелем СУЛЕЙМАНОМ.

Предстоятель Русской Православной Церкви также встретится с маронитским патриархом Антиохии и всего Востока Бешарой Бутросом ар-Раи.

Планируется, что 15 ноября Его Святейшество посетит Баламандский университет на севере Ливана, где встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами. В ходе встречи также состоится презентация перевода книги Святейшего патриарха Кирилла «Свобода и ответственность» на арабский язык.

Посещение Святейшим патриархом Кириллом Антиохийской Православной Церкви упрочит традиционные узы дружбы, которые связывают две Церкви, а также народы Сирии и Ливана и тех стран, которые входят в каноническую территорию Московского Патриархата.

В ходе встреч на сирийской и ливанской земле планируется обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере общеправославного взаимодействия, пастырского окормления соотечественников и ряд других актуальных тем.

В беседах Святейшего патриарха Кирилла с предстоятелем Антиохийской Православной Церкви, с государственным руководством Сирии и Ливана, а также с главами крупнейших религиозных общин двух стран будет затронута тема политической ситуации на Ближнем Востоке и положения христианского меньшинства в регионе, обсуждены пути развития диалога религиозных общин и увеличения вклада религиозных деятелей в достижение мира и общественного согласия.



Блаженнейший патриарх Великой Антиохии и всего Востока Игнатий IV родился в 1920 году в Сирии, избран предстоятелем Антиохийской Православной Церкви в 1979 году. Он посещал пределы Русской Православной Церкви в 1981, 1988 и 2003 годах.

В Дамаске действует Представительство Московского Патриархата при патриархе Антиохийскоми всего Востока.

Общины русскоязычных верующих существуют также в Бейруте, Хомсе, Алеппо, Латакии и в некоторых других городах Сирии и Ливана.

В Москве осуществляет свою деятельность Представительство Антиохийского Патриархата при патриархе Московском и всея Руси.

Patriarchia.ru