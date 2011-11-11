Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что нарастающая христианофобия сделала христианство самой гонимой религией мира. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ МП.

«Русская Православная Церковь с большой озабоченностью воспринимает рост проявлений ненависти в отношении христиан в мире. По сведениям ряда независимых источников, христиане стали самой гонимой религиозной группой в мире», – сказал патриарх Кирилл на встрече с группой слушателей Высших дипломатических курсов Дипломатической академии МИД РФ.

По его словам, наиболее острые формы дискриминация христианского меньшинства нехристианским большинством приобрела в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, случаи преследования христиан отмечаются также в Пакистане, Ираке и Нигерии.

Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул, что положение христиан в мире не останется без внимания Священноначалия Русской Православной Церкви, и напомнил, что в мае 2011 года Священный Синод выступил с заявлением в связи с погромами и поджогами храмов Коптской Церкви в Египте.

«Борьба за улучшение положения христиан в мире является одной из приоритетных задач внешней деятельности Русской Православной Церкви, в которой нашими естественными партнерами являются другие Православные Церкви, в первую очередь — находящиеся на Ближнем Востоке», – заключил патриарх.