В Ривненской обл. произошел пожар в монастыре УПЦ МП

В с. Межиричи Острожского района Ривненской области на территории Свято-Троицкого Межирицкого мужского монастыря УПЦ МП произошел пожар.

Как сообщает сайт областного управления МЧС, огнем уничтожены три гаража на площади 40 м2 (автогараж состоит из 9-ти боксов). Также огнем уничтожен легковой автомобиль Опель-Астра, который принадлежит настоятелю монастыря.

УМЧС

