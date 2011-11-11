В Ривненской обл. произошел пожар в монастыре УПЦ МП
12:00, 11 ноября 2011Православие
0
Сгорело авто настоятеля
В с. Межиричи Острожского района Ривненской области на территории Свято-Троицкого Межирицкого мужского монастыря УПЦ МП произошел пожар.
Как сообщает сайт областного управления МЧС, огнем уничтожены три гаража на площади 40 м2 (автогараж состоит из 9-ти боксов). Также огнем уничтожен легковой автомобиль Опель-Астра, который принадлежит настоятелю монастыря.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter