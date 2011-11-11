Патриарх Кирилл: Развитые страны должны пересмотреть основы развития

Патриарх РПЦ Кирилл считает, что настало время для развитых стран подумать о пересмотре основ глобального развития, сообщает Портал-кредо.

"Мне кажется, что было бы большим достижением, в том числе в наших совместных с вами усилиях, если бы в рамках "двадцатки" был начат серьезный диалог о ценностях социально-экономического развития, об этических ценностях в связи с экономической деятельностью человека", - сказал глава РПЦ МП в понедельник в Москве на встрече с участниками российско-итальянского симпозиума, посвященного этике банковской деятельности.

По его мнению, Россия и Италия могли бы стать "важными инструментами в этом процессе"."Международные организации, государства, бизнес-корпорации, общественность вместе с религиозными институтами должны участвовать в определении правил игры и моральных критериев, по которым должно происходить мировое экономическое развитие", - убежден Патриарх Кирилл. Глава РПЦ считает, что человечество имеет право "по крайней мере мечтать о том, чтобы правилом работы коммерческих организаций стало соблюдение принятых норм нравственности".

"Напряжение, трудности возрастают в глобальном масштабе, и в первую очередь между богатыми и бедными странами, но также и внутри даже самых процветающих стран мы видим рост социальной напряженности, который в некоторых случаях приводит к открытым конфликтам и насилию", - констатировал предстоятель РПЦ. В условиях кризиса не всегда эффективно действуют международные организации и национальные правительства, считает он, и "традиционная система решения международных конфликтов и споров проявляет свою неэффективность".

