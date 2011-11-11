Херсонская епархия объявила конкурс сайтов храмов и приходов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской епархии УПЦ, конкурс объявлен по благословенню Архиепископа Херсонского и Таврического ИОАННА.

В частности, сейчас у храмов и приходов зарегистрированы 7 сайтов, а также сайт самой епархии. Свои странички в интернете имеют: Херсонская епархия «Православная Херсонщина» (http://pravoslavie.ks.ua), Крестовоздвиженский храм г. Херсона (http://vozdvigenie.ks.ua), храм казанской иконы Божией Матери с. Чернобаевка Белозерского района (http://hram.ks.ua), Свято-Сергиевский приход пос. Железный Порт Голопристанского района (http://sv-sergiy.ks.ua), храм Рождества Пресвятой Богородицы с. Гладковка Голопристанского района (http://umilenie.ks.ua), Свято-Георгиевский храм с. Малая Карда шинка Голопристанского района (http://st-georg-kardash.prihod.ru), Свято-Димитриевского храма пгт Аскания-Нова Чаплинского района (http://askania-pravoslavna.io.ua), а также, страница храма Свт. Николая на сайте села Чула ковка Голопристанского района (http://www.chulakovka.com)

Сайты епархии, не включенные в список, могут до 1 декабря сообщить о своїм желании принять участие в конкурсе на адрес епархиального сайта info@pravoslavie.ks.ua.

Конкурс будет продолжаться с 1 по 31 декабря 2011 г. и будет приурочен к Рождеству Христову.

Об условиях конкурса и механизме подачи голосов за его участников будет сообщено дополнительно.

Победитель конкурса будет награжден благословенной архиерейской грамотой.