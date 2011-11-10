В УНИАН презентовали православный семейный журнал “Фамилия”

В Киеве презентовали православный семейный журнал “Фамилия” в новом формате.

Презентация состоялась в агентстве УНИАН.

Руководитель проекта “Фамилия”, епископ Обуховский владыка ИОНА (Черепанов) отметил, что недавно вышел из печати 7-й номер журнала, который представлен в новом современном формате.

По его словам, по своей концепции издание является православным семейным журналом.

Как сказал владыка ИОНА, большинство людей в Украине считает себя православными, и этот журнал рассчитан именно на них. Священник отметил, что из крепких семей строится крепкое общество и “этот журнал является мостиком между миром и православными”. “Через него мы пытаемся наладить контакт между православной семьей и миром, в котором она живет”, – сказал владыка.

Руководитель Синодного информационно-просветительского отдела УПЦ МП, протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО добавил, что журнал “Фамилия” рекомендован церковью для распространения в православных храмах и монастырях. Он отметил, что именно владыка ИОНА является вдохновителем многих интересных медийных православных проектов, среди которых и “Фамилия”.

Главный редактор журнала Наталия ГОРОШКОВА рассказала, что “Фамилия” – это журнал о любви как основе человеческих отношений. По ее словам, помогать людям создавать и хранить крепкие семьи - основная цель этого православного издания. “Журнал максимально просто пытается рассказывать о том, что такое “хорошо” и что такое “плохо”, – сказала главный редактор.

Один из основных авторов журнала протоиерей Андрей ТКАЧЕВ высказал мнение, что сегодня общество очень нуждается в качественных текстах. “Необходимо пытаться жить творчески красиво, а для этого нужны, в частности, и красивые издания”, – сказал он.

*** Журнал “Фамилия” издается с октября 2009 года на русском языке. Он выходит ежеквартально тиражом 2 тысячи экземпляров и объемом 68 страниц.