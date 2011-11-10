Сегодня мощи святого Димитрия Солунского последний день в Лавре

Утром в пятницу, 11 ноября, десницу великомученика Димитрия Солунского доставят в храм в честь Всех святых, что на месте строительства Кафедрального собора в честь Воскресения Христова. С расписанием богослужений в храме на время пребывания ковчега с мощами святого можно ознакомиться на сайте Кафедрального собора.

Во вторник, 8 ноября, сам святой великомученик Димитрий Солунский в свой день памяти молился вместе с украинскими верующими.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира, председатель делегации Элладской Православной Церкви, который сопровождает десницу святого, митрополит Верейский, Наусский и Комбанийский Пантелеимон и епископ Васильковский Пантелеимон совершили Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской Лавры.

Архипастыри, члены делегации и насельники Лавры молились также за здоровье Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

В понедельник, 7 ноября, накануне чествования памяти великомученика Димитрия Солунского, по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира, в Киев прибыла десница святого великомученика Димитрия, - сообщает официальный сайт УПЦ.

В аэропорту «Борисполь» делегацию Элладской Православной Церкви во главе с митрополитом Верейским, Наусским и Комбанийским Пантелеимоном встретил председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

Великая христианская святыня была доставлена в Свято-успенскую Киево-Печерскую Лавру, где у Святых врат ее встретили духовенство и верующие. Перед мощами великомученика Димитрия на Соборной площади монастыря был отправлен молебен, в конце которого управляющий делами УПЦ архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан обратился к собравшимся, подчеркнув, что сегодня Киево-Печерская Лавра, а вместе с ней вся Украинская Православная Церковь радуется, принимая общехристианскую святыню - десницу святого великомученика Димитрия Солунского. Ведь, по словам владыки, подобные встречи утверждают веру Христову на земле и единство Святой Православной Церкви.

Также архиепископ Митрофан от имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви поблагодарил митрополита Пантелеимона за возможность пребывания мощей великомученика Димитрия в Украине.

В свою очередь, к собравшимся обратился глава греческой делегации митрополит Верейский, Наусский и Комбанийский Пантелеимон: «Тысячи верующих приходят в храм святого Димитрия, к его гробнице, чтобы по капле собрать то миро, которое источают его святые мощи. Я желаю, чтобы то миро, которое до сих пор источают мощи великомученика, наполнило души верующих Украинской Православной Церкви, а особенно, исцелило Блаженнейшего Митрополита Владимира. А также, чтобы этот благодатный святой, который своими мощами сейчас находится здесь, помог всем тем людям, которые будут приходить к нему со своими радостями, проблемами и просьбами».

В этот же день вечером в Трапезном храме была отслужена Малая вечерня с чтением акафиста и Всенощное бдение. Затем десницу перенесут в Крестовоздвиженский храм, где она и будет находиться в течение следующих трех дней (ежедневно в 13:00 и 18:00 служатся акафисты).

После всенощной ковчег со святыней был доставлен в больницу, где находится Блаженнейший Митрополит Владимир. Предстоятель поклонился мощам великомученика Димитрия Солунского, после чего они их снова доставили в Лавру - в Крестовоздвиженский храм.

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Напомним, что в течение месяца - с 7 ноября по 7 декабря - по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира в Украине будет находиться великая христианская святыня - десница великомученика Димитрия Солунского, покровителя воинов и градоначальников.

В частности, 7-10 ноября святыня находилась в Киево-Печерской Лавре; 11-17 ноября - в храме в честь Всех святых, что на месте строительства Кафедрального собора в честь Воскресения Христова; 18 ноября - в Спасо-Преображенском храме на Теремках-2; 19 ноября-7 декабря - в православных храмах других городов Украины.

Ознакомиться с полным расписанием пребывания святыни в Украине можно на официальном сайте УПЦ.

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Святой великомученик Димитрий Солунский был сыном римского проконсула в Фессалониках. Его родители были тайными христианами. Став проконсулом, Димитрий вместо того, чтобы устраивать гонения и казнить христиан, наоборот учил жителей города христианской вере и искоренял язычество и идолопоклонство.

Когда Максимилиан узнал, что назначенный им проконсул - христианин, и многих римских подданных обратил в христианство, гневу императора не было предела. Он решил вести армию, чтобы расправиться с солунскими христианами. Узнав об этом, святой Димитрий заблаговременно повелел раздать свое имущество нищим, а сам в молитве начал готовить себя к принятию мученической смерти.

Максимилиан приказал бросить исповедника в темницу. На рассвете 26 октября (8 ноября по н. ст.) 306 года в подземной темнице святого появились воины и пронзили его копьями. Тело святого великомученика Димитрия было выброшено на съедение диким зверям, но солунские христиане взяли его и тайно предали земли.

При святом равноапостольном Константине (306-337) над могилой святого Димитрия была воздвигнута церковь. Сто лет спустя, при строительстве нового величественного храма, на этом месте найдены были нетленные мощи святого мученика.

С именем святого связаны первые страницы русской летописи. Когда Вещий Олег разгромил греков под Константинополем, как сообщает летопись, «убоялись греки и говорили: это не Олег, но святой Димитрий послан на нас от Бога». Русские воины всегда верили, что они находятся под особым покровительством святого великомученика Димитрия.

Церковное почитание святого великомученика Димитрия в Православной Церкви началось сразу после Крещения Руси. К началу 70-х годов ХI в. относится основание Димитриевская монастыря в Киеве, известного впоследствии как Михайловский Златоверхий монастырь. Обитель была построена сыном святого князя Ярослава Мудрого, великим князем Изяславом, в Крещении Димитрием († 1078). Мозаичная икона святого Димитрия Солунского из монастыря сохранилась до наших дней и находится в Москве в Третьяковской галерее.