Как отбирают кандидатов в архиереи Православной Церкви?

Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир ЛЕГОЙДА заявил о высоких требованиях, предъявляемых священноначалием к кандидатам в архиереи. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ МП.

«Кадры - один из стратегически важных вопросов, и священноначалие подходит к избранию будущих архиереев с особым вниманием», – заявил В.ЛЕГОЙДА, отвечая на вопрос о «кадровом резерве» Церкви.

По мнению В.ЛЕГОЙДЫ, человек, возглавляющий епископскую кафедру, должен быть богословски образованным, иметь опыт пастырского служения, уметь обращаться к самым разным людям и находить с ними общий язык.

«Задача епископа – обеспечить близость Церкви, духовенства к реальным проблемам верующих», – отметил В.ЛЕГОЙДА.

Он также напомнил, что во многих случаях епископы избираются из числа священников, имеющих опыт служения в том же регионе, где им предстоит управлять епархией.

«Особый упор делается и на высшее образование - либо духовное, либо светское. Отбор кандидатов в архиереи происходит самым тщательным образом», – заключил представитель Московского Патриархата.

