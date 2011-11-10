В РПЦ рассказали для чего в России создаются новые епархии

Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир ЛЕГОЙДА заявил о том, что создание новых епархий Русской Православной Церкви происходит не спонтанно, а в ответ на запросы общества. Об этом ссобщает синодальный информационный отдел РПЦ МП.

«Определяющий фактор в процессе создания новых епархий – это забота о потребностях верующих в тех местах, где не хватает храмов и священников», – заявил В.ЛЕГОЙДА, отвечая на вопрос о принципах образования епархий.

Он подчеркнул, что решение о создании той или иной епархии принимается лишь после тщательного изучения региональной ситуации, а там, где возможности образовать новую единицу церковно-административного управления нет, ее никто и не создает.

«Святейший патриарх постоянно говорит о том, что Церковь, архиереи, священники должны быть ближе к народу. Что стоит за этими словами? Не что иное, как стремление создать такую ситуацию, когда человек, приходя в храм, будет чувствовать к себе намного больше внимания со стороны священника, прихода, чем он чувствует сегодня», – отметил В. ЛЕГОЙДА.

«Новая епархия - это почти всегда стимул и к созданию новых храмов. В результате чего, и очереди на исповедь, надеюсь, тоже станут покороче, поскольку появится возможность поговорить со священником в любое время – и в будний день, и в выходной», – заключил представитель Московского Патриархата.

