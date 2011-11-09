РПЦЗ отмечает 90-летие

Русская Православная Церковь Заграницей отмечает юбилей - 90 лет назад состоялся ее первый собор. Он проходил в Сербии, куда съехались представители православного священства, которые были вынуждены покинуть Россию.

Сейчас церковь включает девять епархий, большинство приходов расположено в США. Ее первоиерарх - митрополит Илларион. Он стал первым, кого утвердил Священный Синод Московского патриархата.

Это стало возможно после того, как в 2007 году в храме Христа Спасителя патриарх Алексий II и первоиерарх Лавр подписали акт о каноническом общении. Это событие в Русской Православной Церкви Заграницей считается важнейшим в ее истории.

«Для нас это было крайне необходимо, объединение принесло только положительные результаты», - объясняет Виктор Потапов, настоятель собора Святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне.

Благовест



