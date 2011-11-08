Патриарх Кирилл назвал причину кризисных явлений в экономике

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что одной из причин кризисных явлений в экономике является игнорирование нравственного измерения бизнес-деятельности.

Об этом «УНИАН-Религии» сообщили в Синодальном информационном отделе Московского Патриархата Русской Православной Церкви.

«Эффективный бизнес не должен быть ориентирован исключительно на извлечение прибыли, но обязан быть также социально ответственным. Это придает экономике гуманистическое измерение, и, несомненно, послужит источником вдохновения для тех, кто трудится в сфере экономики», - сказал патриарх Кирилл в ходе встречи с участниками российско-итальянского симпозиума «Этические аспекты банковской деятельности и социальная роль банков: опыт России и Италии».

«Хотел бы привести слова великого русского философа Владимира Соловьева, который более века тому назад сказал следующее: "Христианский идеал народного хозяйства основан на почве безусловной справедливости". Если бы эти слова нашли в то время применение в общественной жизни России, то, может быть, мы бы избежали революции», - добавил патриарх.

Предстоятель Русской Православной Церкви выразил обеспокоенность тем, что экономический кризис обнаружил мировоззренческий и ценностный кризис современных людей и современных обществ. Одной из причин кризисных явлений в экономике он назвал деградацию нравственной мотивации хозяйствования.

«Единственным сильным мотивом развития экономики сегодня в большинстве случаев является получение прибыли, а вслед за получением прибыли — рост уровня потребления. Одно подталкивает другое, и человечество не может выйти из этого порочного круга», - сказал патриарх Кирилл.

«Всем нужно как можно больше денег, и в первую очередь для того, чтобы больше тратить. Думаю, именно поэтому для Церкви, для всех христиан сегодня настало очень ответственное время, когда мы должны говорить о ценностях, которые человечеству следует рассматривать в качестве ориентиров, в том числе в контексте экономической деятельности», - заключил патриарх.

