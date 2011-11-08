В Киев прибыли мощи святого великомученика Димитрия Солунского

7 ноября, накануне чествования памяти великомученика Димитрия Солунского, по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира, в Украину прибыла десница святого великомученика Димитрия.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, в аэропорту «Борисполь» делегацию Элладской Православной Церкви во главе с митрополитом Верейским, Наусским и Комбанийским Пантелеимоном встретил председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

Далее великая христианская святыня была доставлена в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, где у Святых врат ее встретили: управляющий делами УПЦ архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан, архиепископы Белогородский Николай, Бориспольский Антоний, епископы: Макаровский Иларий, Васильковский Пантелеимон, Броварской Феодосий, столичное духовенство и многочисленные верующие.

После этого на Соборной площади монастыря был отправлен молебен перед мощами великомученика Димитрия, в конце которого управляющий делами УПЦ обратился к присутствующим:

«Сегодня Киево-Печерская Лавра, а вместе с ней вся Украинская Православная Церковь радуется, принимая общехристианскую святыню - десницу святого великомученика Димитрия Солунского. Эта святыня в течение месяца будет находиться в епархиях Украинской Православной Церкви, что будет большим стимулом для укрепления духовности и развития добрых отношений между нашими Церквями. Подобные встречи, должны быть чаще, поскольку все это служит только для блага - утверждение веры Христовой на земле и единства Святой Православной Церкви », - сказал Высокопреосвященнейший владыка Митрофан.

Также архиепископ Митрофан от имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви поблагодарил митрополита Пантелеимона за возможность пребывания мощей великомученика Димитрия в Украине.

В свою очередь, к собравшимся обратился глава греческой делегации митрополит Верейский, Наусский и Комбанийский Пантелеимон.

«Тысячи верующих приходят в храм святого Димитрия, к его гробнице, чтобы по капле собрать то миро, которое источают его святые мощи. Я желаю, чтобы то миро, которое до сих пор источают мощи великомученика, наполнило души верующих Украинской Православной Церкви, а особенно, исцелила Блаженнейшего Митрополита Владимира, а также чтобы этот благодатный святой, который своими мощами сейчас находится здесь, помог всем тем людям, кторые будут приходить к нему со своими радостями, проблемами и просьбами », - сказал он.

В этот же день, в Трапезном храме отслужены Малая вечерня с чтением акафиста и Всенощное бдение, после чего десницу перенесут в Крестовоздвиженский храм на Ближних Пещерах, где она и будет находиться в течение следующих трех дней. Во вторник, среду и четверг в Крестовоздвиженском храме в 13:00 и 18:00 будут отслужены акафисты у мощей святого великомученика Димитрия Солунского.

В общем, святыня будет находиться на территории нашего государства в течение месяца, с 7 ноября по 7 декабря 2011 первые 13 дней она будет доступна для поклонения в Киеве: 7 - 10 ноября - в Киево-Печерской Лавре, 12 - 18 ноября - в Храме Всех святых (место строительства Воскресенского кафедрального собора), 19 ноября - в Спасо-Преображенском соборе (массив Теремки-2).

