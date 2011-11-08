Киево-Печерская Лавра откроет доступ в тайные подземелья

В Киево-Печерской Лавре для экскурсий откроют тайные подземные сооружения.

Как пишет газета «Сегодня» (№ 249 от 7 ноября), об этом рассказала изданию научный сотрудник Киево-Печерского заповедника Евгения ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Подземные сооружения были закрыты сотни лет (пускали только в Ближние и Дальние пещеры), а в ближайшее время администрация заповедника планирует пускать сюда экскурсии.

«Эти подземные комнаты и тоннели пролегают почти под всей территорией Верхней Лавры и уникальны, поскольку создавали их в течение девяти веков, начиная с XI столетия», - отметила Е.ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

По ее информации, на данный момент научные сотрудники исследовали около 1 тыс. кв. м подземелий, среди которых - узкие коридоры, ведущие к разным уголкам заповедника, и огромные подземные галереи.

Сколько будет стоить билет на новую экскурсию, пока неизвестно. Скорее всего, оплата будет включена в общую стоимость входного билета, отмечает издание.