Патриарх Кирилл о слезах, которые неугодны Богу

6 ноября в праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Спаса Преображения) на Большой Ордынке.

«Молитва имеет великую силу, но есть условие, которое необходимо соблюсти, чтобы Бог ответил на нашу молитву», - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем пастырском слове после Божественной литургии.

«Как ты хочешь, чтобы с тобой поступил Господь, так и ты поступай с людьми, потому что именно в образе ближнего нам является Господь. А если мы безразличны к скорбям других людей, если сердце наше глухо и неотзывчиво на человеческую скорбь, на человеческую нужду, то напрасно мы будем молиться, напрасно будем плакать - то будут крокодиловы слезы, то будут слезы о самих себе, слезы, которые Богу неугодны. Наша молитва должна сопровождаться помощью нашим ближним, любовью к ним», - сказал Святейший.

Прослушать пастырское слово полностью можно ЗДЕСЬ