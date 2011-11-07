Патриарх Кирилл рассказал, когда Бог слышит молитвы

«Молитва имеет великую силу, но есть условие, которое необходимо соблюсти, чтобы Бог ответил на нашу молитву», - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем пастырском слове 6 ноября, в день празднования иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» после Божественной литургии на Большой Ордынке. Об этом "УНИАН-Религии" сообщили в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси.

Святейший напомнил притчу Спасителя о богаче и Лазаре из Евангелия от Луки - одно из немногих мест в Священном Писании, где приоткрывается тайна загробной жизни.

«Никакими человеческими словами, никакими человеческими знаниями, категориями мысли невозможно видимо выразить, что есть мир после физической смерти человека. Потому Господь рассказывает притчу о богатом человеке, который жил в свое удовольствие, и о несчастном голодном Лазаре, который лежал, покрытый струпьями, у входа в дом богача. А после смерти несчастный Лазарь - тот, что был в струпьях, уничиженный, безвластный - оказался на лоне Авраама, в Царстве Небесном; а богатый, преуспевающий человек оказался в аду», - напомнил патриарх Кирилл.

При этом он назвал условие слышания Богом нашей молитвы - слова святителя Киприана Карфагенского: «Если мы не слышим моления бедных, то не заслуживаем и того, чтобы Бог услышал нашу молитву».

Патриарх отметил, что эти слова перекликаются с «золотым» правилом жизни, сформулированным в Евангелии: «Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними» (см. Мф. 7:12).

«Как ты хочешь, чтобы с тобой поступил Господь, так и ты поступай с людьми, потому что именно в образе ближнего нам является Господь. А если мы безразличны к скорбям других людей, если сердце наше глухо и неотзывчиво на человеческую скорбь, на человеческую нужду, то напрасно мы будем молиться, напрасно будем плакать - то будут крокодиловы слезы, то будут слезы о самих себе, слезы, которые Богу неугодны. Наша молитва должна сопровождаться помощью нашим ближним, любовью к ним», - сказал Святейший.

«Не может быть молитвы без добрых дел, не может быть надежды на спасение без добрых дел, потому что без добрых дел вера мертва (см. Иак. 2:17)», - заключил патриарх Кирилл.

