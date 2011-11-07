В Харькове начался Крестный ход, который продлится неделю

В Харькове начался Крестный ход, который продлится в течение недели.

По словам руководителя отдела по работе с молодежью Харьковской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерея Сергия (Скубченко), Крестный ход проводится по предсмертныму благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима, который недавно ушел из жизни, и приурочен к празднику чудотворной иконы Озерянской Божьей Матери.

"Крестный ход рассчитан на неделю, - сказал о.Сергий. - За это время верующие пройдут пешком более 100 километров. К поклонным крестам возле населенных пунктов вдоль окружной дороги их доставят специально заказанные автобусы. Ежедневный сбор желающих принять участие в шествии - в 10:00 возле Свято-Покровского мужского монастыря, что в центре Харькова".

Вместе с иконой Озерянской Божьей Матери верующие несут другие святыни Слобожанщины: чудотворные иконы Песчанской Божией Матери и Святителя Иосафа Белгородского. Цель Крестного хода - способствовать духовному возрождению общества, о чем неустанно заботился покойный владыка Никодим, отметил о.Сергий.

Крестный ход совершается в сопровождении правоохранителей и машин скорой помощи, участники шествия обеспечены питьевой водой. По пути следования к шествию присоединяются жители сел. Шествие завершится 13 ноября.

