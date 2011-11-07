Сегодня в Киеве встретят десницу Димитрия Солунского

В течение месяца - с 7 ноября по 7 декабря - по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира в Украине будет находиться великая христианская святыня - десница великомученика Димитрия Солунского, покровителя воинов.

В частности, 7-10 ноября святыня будет находиться в Киево-Печерской Лавре; 11-17 ноября - в храме в честь Всех святых на месте строительства Кафедрального собора в честь Воскресения Христова; 18 ноября - в Спасо-Преображенском храме на Теремках-2; 19 ноября-7 декабря - в православных храмах других городов Украины.

*** Святой великомученик Димитрий Солунский был сыном римского проконсула в Фессалониках. Его родители были тайными христианами. Став проконсулом, Димитрий вместо того, чтобы устраивать гонения и казнить христиан, наоборот учил жителей города христианской вере и искоренял язычество и идолопоклонство.

Когда Максимилиан узнал, что вновь назначенный им проконсул - христианин, и многих римских подданных обратил в христианство, гневу императора не было предела. Он решил повести армию, чтобы расправиться с солунскими христианами. Узнав об этом, святой Димитрий заблаговременно повелел раздать свое имущество нищим, а сам в молитве начал готовить себя к принятию мученической смерти.

Максимилиан приказал бросить исповедника в темницу. На рассвете 26 октября (8 ноября по н. ст.) 306 года в подземную темницу, куда был заключен святой, явились воины и пронзили его копьями. Тело святого великомученика Димитрия было выброшено на съедение диким зверям, но солунские христиане взяли его и тайно предали земле.

При святом равноапостольном Константине (306-337) над могилой святого Димитрия была воздвигнута церковь. Сто лет спустя, при строительстве нового величественного храма, на этом месте найдены были нетленные мощи святого мученика.

С именем святого связаны первые страницы русской летописи. Когда Вещий Олег разгромил греков под Константинополем, как сообщает летопись, «убоялись греки и говорили: это не Олег, но святой Димитрий послан на нас от Бога». Русские воины всегда верили, что они находятся под особым покровительством святого великомученика Димитрия.

Церковное почитание святого великомученика Димитрия в Православной Церковью началось сразу после Крещения Руси. К началу 70-х годов ХI в. относится основание Димитриевского монастыря в Киеве, известного впоследствии как Михайловский Златоверхий монастырь. Обитель была построена сыном святого князя Ярослава Мудрого, великим князем Изяславом, в Крещении Димитрием († 1078). Мозаичная икона святого Димитрия Солунского из монастыря сохранилась до наших дней и находится в Москве в Третьяковской галерее.

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