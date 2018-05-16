Пресс-секретарь УПЦ: Блаженнейший ежедневно причащается Христовых Тайн и все осознает

Вчера в интернете появились противоречивая информация о состоянии здоровья Митрополита Киевского и всея Украины ВЛАДИМИРА. Сначала это были новости, что якобы Предстоятель Украинской Православной Церкви находится в коме. Потом - стали появляться сообщения, что митрополиту сделана операция, он очнулся и попросил соборовать его.

Как на самом деле себя чувствует Предстоятель УПЦ, как правильно воспринимать информацию о его болезни, и как верующие могут помочь Блаженнейшему? Об этом УНИАН-Религии рассказал пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

В интернете появилась информация о соборовании Блаженнейшего Митрополита Владимира, что состоялось вчера вечером. Так ли это? Что именно произошло?

Да. Обычно, когда церковный человек тяжело болеет есть таинство, которое совершается над ним - это таинство соборования.

И такое таинство вчера было совершено над Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом ВЛАДИМИРОМ. В этом таинстве над больным человеком читается Евангелие, читаются молитвы за то, чтобы Господь подал здоровья болящему. Блаженнейший ежедневно причащается Святых Христовых Тайн. Поэтому информация о коме, или еще что-то, что распространено в интернете - полностью не соответствует действительности. Потому причащаться может только человек, который в сознании.

ВАЖНА МОЛИТВА, А НЕ ДИАГНОЗ

Как врачи оценивают состояние Баженнейшего сегодня?

Состояние стабильно тяжелое. Но врачи говорят, что нет ничего такого, что должно вызывать излишнее беспокойство. Большинство той информации, которая у нас ежедневно распространяется в СМИ, не соответствует действительности. Церковь будет сообщать о любых изменениях и в состоянии здоровья Предстоятеля. То есть нам нечего скрывать. Более того, мы сами обнародовали информацию о госпитализации. Для нас важно, чтобы люди молились за митрополита ВЛАДИМИРА, а не обсуждали диагнозы, или сплетни. То есть для церковного человека не важен диагноз, а важна молитва.

Как именно человек может помолиться за Предстоятеля Церкви? Мы знаем, что можно вознести молитвы своими словами, но как именно можно помолиться за Блаженнейшего в эти дни?

Есть молитвы за тех, кто болеет, в любом молитвослове, и там где вставляется имя, мы произносим имя митрополита ВЛАДИМИРА, болящего. Есть молитвы к святым врачевателям и целителям: до святого Пантелеймона, к преподобному Агапиту Печерскому, к святителю Луке Крымском, то есть - это те святые, к которым обращаемся мы сами, когда болеем, или когда болеют наши близкие.

В ЦЕРКВИ ВСЕ СТАБИЛЬНО



Как правильно верующие должны воспринимать информацию о болезни Блаженнейшего?

Для Церкви предстоятель - символ единства, и молитва за Предстоятеля - она объединяет Церковь. И в этой ситуации чрезвычайно важно, чтобы мы правильно и по-христиански воспринимали происходящее. Ибо в Церкви все стабильно и нормально. В Церкви существуют соборные институты: Священный Синод, синодальные отделы, управления делами, канцелярия, совершаются богослужения. Церковь несет свое социальное служение... Все это происходит, и состояние здоровья Блаженнейшего на эти процессы не влияет. Если и влияет, то в том смысле, что верующие люди в эти дни, если молятся за него, таким образом актуализируют свою принадлежность к Украинской Православной Церкви. А также это повод вспомнить и помолиться, возможно, не только о Блаженнейшем митрополите ВЛАДИМИРЕ, а о родных, близких, которые нуждаются в нашей молитве, помощи. И это также для церкви определенная просветительская миссия и благотворительная миссия.

Анна Горпинченко, УНИАН

