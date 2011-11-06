Выставка «Православная Русь» показывает степень модернизации РПЦ

Эта выставка соединила тысячелетнюю веру и высокие технологии. На входе - чудотворная икона Тихвинской Божией Матери (к ней с утра выстроилась очередь), внутри - отчет о последнем 20-летии Русской православной церкви, сделанный в максимально доступной и зрелищной форме.

Выставка «Православная Русь» призвана показать степень модернизации РПЦ - сотни больших экранов и плазменные панели. Как говорят святые отцы, нынешней молодежи трудно понимать длинные тексты. Формат Интернета ей ближе. И церковь готова идти навстречу молодым.

Имена новомучеников на фоне горящей свечи, фигуры убиенной царской семьи, примеры современной иконописи и фотографии восстановленных за эти годы храмов. Православие остается одной из ведущих религий мира — об этом сегодня в «Манеже» рассказали президенту. Вместе со святейшим патриархом Кириллом Дмитрий МЕДВЕДЕВ нашел присутствие нашей церкви даже на Антарктиде.

Русская православная церковь возрождается, и о масштабе этого возрождения сегодня говорил глава государства.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, президент РФ: «С точки зрения моих ощущений, как православного человека, это просто чудо. Откровенно говоря, я не мог себе представить 15–20 лет назад, что восстановление, обретение веры для огромного количества наших сограждан пойдет такими темпами».

Светская и духовная власти последние 20 лет живут в согласии. Период воинствующего атеизма — в прошлом.

Кирилл, патриарх Московский и всея Руси: «Можно было бы себе представить, что в центре Москвы, рядом с Кремлевской стеной — глава государства, патриарх и народ Божий? Представить себе это, когда Вы учились, и когда я учился и начал работать, было невозможно. Значит, произошло что-то важное на стыке церковно-государственных отношений».

Основы религиозной культуры изучаются уже в 10 тысячах школ России. И, по словам президента, это только начало. Создается институт капелланов в армии, но вот с этим есть проблемы. Как сказали президенту, зарплата священников в войсках мизерная, хотя в Министерстве обороны говорят об обратном.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, президент РФ: «Кто-то кого-то обманывает. Я специально задавал этот вопрос министру обороны. Он уверил меня, что если не сию секунду, то, начиная со следующего года, заработная плата капелланов и тех, кто служит в подразделениях Минобороны — православных священников, а также представителей мусульманской церкви будет в районе 40 тысяч рублей. То есть она будет приблизительно соответствовать уровню дохода, который будет иметь лейтенант».

На самом деле все оказалось не совсем так. Дмитрий МЕДВЕДЕВ пообещал разобраться с этим.

Позже президента спросили о том, как он относится к созданию некой структуры, которая могла бы повлиять на информационную политику телеканалов. Некоторых из собравшихся не устраивает качество иных телепрограмм. На что Дмитрий МЕДВЕДЕВ ответил, что все зависит от людей. Погоня за рейтингами не может быть самоцелью. А на телевидении свет клином не сошелся. Молодежь же сейчас все больше черпает информацию из Интернета.

Как заметил президент, роль православия для России от этого не изменится. Ведь наша церковь — хранитель ценностей, свойственных русскому народу. И нет никакого противоречия в том, что наша страна многонациональная, а православие — не единственная религия. Главное ведь в том, как сказал патриарх Кирилл, чтобы вместе с церковью возродилась и святая Русь.

НТВ

